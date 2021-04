“Tengo todo excepto a ti”: Alejandra Ávalos aseguró que fue a ella a quien Luis Miguel le dedicó su gran éxito

Alejandra Ávalos rechazó los avances de Luis Miguel y no volvió a verlo (IG: lmxlm/aleavalosr)

Aracely Arámbula, Mariah Carey y Myrka de Llanos son tres de los romances más conocidos en el historial amoroso de Luis Miguel, pero existe otra historia, casi de incógnito, que vivió con la actriz y cantante Alejandra Ávalos quien aseguró que la canción Tengo todo excepto a ti fue hecha para ella.

La famosa mexicana ya había develado que el “Sol de México” le propuso sostener un amorío, pero no se concretó porque ella buscaba una amistad, con lo que se supo que Ávalos fue una de las pocas mujeres que se atrevió a rechazar al intérprete de Ahora te puedes marchar.

Ahora la actriz y cantante resaltó que su situación sentimental e historia con Luis Miguel quedó retratada en la canción Tengo todo excepto a ti.

Ávalos añadió que el compositor Juan Carlos Calderón se enteró de la relación frustrada con el cantante y la dejó ver en uno de los temas más incónicos de la historia.

Video: @saleelsoltv / Twitter.

“El señor siempre tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada, entonces no le hacía falta nada ni nadie: Tengo todo excepto a ti, ahí se las dejo de tarea”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa.

Alejandra aceptó que este tema fue compuesto para ella: “Los compositores como Juan Carlos Calderón, siempre buscan la forma de hacer un traje a la medida, una canción a la medida de los cantantes. Hay pocos autores que ven tu vida, qué es lo que estás haciendo, con quién estás, si ya terminaste un romance y esa es una de las canciones que Calderón compuso para Luis Miguel y justamente habla de lo que estamos hablando”.

La cantante también dejó claro que sabe muchos de los secretos de la vida de su colega, pero no podrá contarlos porque no le corresponde hablar de más.

“Me llevaré a la tumba cualquier secreto de él y su familia... Soy una mujer muy respetuosa de las cosas de los amigos, cuando un amigo me confía un secreto soy una tumba, no puedo decir nada y no me corresponde”, aseguró.

Volvió a recordar cómo fue que dijo “no” a Luis Miguel, quien jamás la ha olvidado: “Yo rechacé su conquista y por eso es que ya no quiso volver a salir conmigo ni hablarme, y creo que eso es algo que no va a superar nunca, pero que no tengo otra forma de poder expresar lo contrario porque no sucedió”.

Alejandra Ávalos no quería ser una aventura para Luis Miguel (Captura de pantalla)

Según Alejandra Ávalos, Luis Miguel le hizo varias insinuaciones para concretar un romance, el cual ella misma rechazó.

“Yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel, yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida. A mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba como pareja o romance... No me dejé tan fácil porque no lo tenía en la mira”, confesó la actriz y cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino.

Según Alejandra, en aquel entonces su vida giraba en torno al trabajo y no tenía tiempo para un romance efímero: “No soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije, quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero en tu vida. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar”.

Acerca de cómo se dio su distanciamiento con Luis Miguel, Ávalos explicó que se encontraban en la casa de Acapulco del intérprete, donde hubo “mucha provocación, un poco de intimidad en el sentido de estar solos e intentar abordarme y le dije que no y me regresó a mi casa con chofer”.

SEGUIR LEYENDO: