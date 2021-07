Novia de Vicente Fernández Jr. respondió a quienes hablan mal de ella por nueva polémica

Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. decidió no responder directamente a las acusaciones en su contra (Foto: Instagram/@marianagp01)

Hace dos días Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González Padilla, mejor conocida como “Kim Kardashian de Tepatitlán” festejaron 15 meses de noviazgo, pero ayer fueron bombardeados por algunas supuestas advertencias que habría hecho la hermana de la ex pareja de la modelo, acusando a González de ser una criminal. Hoy Mariana envió varios mensajes a sus detractores y aseguró que sólo buscan hablar mal de ella.

Este lunes la publicación TV Notas publicó una entrevista con la supuesta hermana del ex pareja de Mariana, quien la acusó de ser una “cazafortunas” e inclusive llevarlo a la muerte por no lograr hacerla tan feliz como ella quería serlo, pues Carlos Mauricio Arriola Pérez, nombre de su ex pareja, habría tenido una esposa.

González decidió hacer uso de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con cerca de 800 mil seguidores, para defenderse de los comentarios en su contra. Aunque no ha dado una respuesta contundente y directa sobre las acusaciones que se hicieron en su contra, a través de sus stories hizo saber a su público que algunas personas sólo buscan crear falsas imágenes de otras a costa de malos comentarios.

La pareja se vio envuelta en esta nueva polémica a sólo un día de festejar 15 meses juntos (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

La “Kardashian mexicana” compartió en su cuenta varias imágenes después de que TV Notas publicara la entrevista a Lilia Yolanda Arriola Pérez, quien habría sido quien señaló a González de haber utilizado a su hermano para obtener su dinero. La mayoría de las imágenes son frases.

“¿Qué va a decir la gente? La pregunta que ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa”, “No podemos hacernos cargo de lo que la gente se imagina sobre nosotros”, “No sufro de amnesia, solo me acuerdo de lo bonito y de lo que quiero acordarme. Se llama memoria selectiva y es muy saludable tenerla”, se lee en algunas de las publicaciones que compartió.

Mariana compartió 10 imágenes con el mismo tipo de contenido (Foto: Captura de pantalla Instagram)

Las acusaciones en contra de la influencer se basaron en el secuestro y asesinato de Mauricio Arriola en 2016, pues aunque la familia pagó el rescate de 10 millones de dólares, él no fue liberado. Al poco tiempo Mariana supuestamente habría cortado comunicación con Lilia Yolanda, habría mejorado su vivienda y su boutique y se habría ido a vivir por un par de años a Dubái.

“Reaccioné porque hay muchos cabos sueltos en el caso de mi hermano; decidí indagar de más, y hay algo que me dice que ella tiene que ver en el secuestro y muerte de mi hermano. Lo que sí supe, es que la última persona con la que él tuvo comunicación antes del secuestro, fue con ella; cinco minutos antes habló con Mariana”, dijo la hermana de la supuesta ex pareja de González.

A pesar de que Vincete Fernández Jr. volvió a estar activo en sus redes sociales y desde el domingo ha compartido diferentes mensajes de amor hacia su novia por sus 15 meses juntos, decidió no emitir ningún tipo de respuesta a la revista, sólo compartió en sus stories una foto más junto a la “Kardashian mexicana”.

La hermana de la supuesta ex pareja de Mariana envió un mensaje a Vicente Fernández, pidiéndole que aleje a la influencer de su hijo (Foto: @vicentefdzjr9/ Instagram)

Entre las declaraciones de Lilia Yolanda que más resaltaron en TV Notas fue el mensaje que ella le envió al cantante, en el que le advierte el presunto peligro que estaría amenazando a Fernández sin que él se de cuenta:

“Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana”, dijo al patriarca de los Fernández y agregó que está dispuesta a decírcelo de frente al cantante para que se verifiquen sus declaraciones.

SEGUIR LEYENDO: