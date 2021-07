Así celebró Vicente Fernández Jr. 15 meses de noviazgo con Mariana González, la “Kardashian mexicana”

(Foto: Instagram @marianagp01)

Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla, también conocida como “la Kardashian mexicana”, están celebrando un año tres meses de relación tras el proceso de rehabilitación que mantuvo alejado al cantante por dos meses.

En medio de la polémica por el estado de salud de don Vicente Fernández, su primogénito compartió, con sus seguidores de Instagram, una fotografía a lado de su novia Mariana González en donde agradeció los quince meses que han podido compartir desde que iniciaron su noviazgo.

“Hoy son 15 meses maravillosos gracias a ti. Te amo Mariana”, escribió Vicente Fernández Jr. en su publicación.

Este domingo, la pareja cumplió 15 meses de relación (Captura: @vicentefdzjr9/Instagram)

Sin importar la diferencia de edad, la pareja inició su relación sentimental el 11 de abril del 2020. Desde ese momento hasta la fecha han permanecido juntos. Incluso, ambos han presumido lo bien que se llevan a través de sus redes sociales.

El día de ayer, la empresaria compartió un video en sus historias de Instagram en donde mostró la comida que suele cocinarle a el hijo del “Charro de Huentitlán”. Mientras enseñó un una donas saladas rellenas de huevo acompañadas de tocino, Mariana dijo que tiene intenciones de hacerlo subir de peso.

“A engordar a mi baby, está muy flaco”, mencionó Mariana. Más tarde, mostró la comida que preparó para Vicente Jr., unas enmoladas que degustaron en familia.

Mariana González presumió como consiente al hijo del "Chente" Fernández (Captura: @marianagp01/Instagram)

El cantante ha sido ampliamente criticado por su nueva relación pero Mariana se ha llevado la peor parte, pues hay quienes la acusan de depender económicamente de los ingresos de Vicente Jr.

Sin embargo, en una entrevista que dio para la revista Tv y Novelas, Mariana González declaró que viven con gastos separados. Hizo está aclaración respecto a las fotos de viajes que continuamente sube a sus perfiles.

“¡Vicente no es mi Sugar Daddy! (...) No quiero que piense la gente que Vicente es mi patrocinador ni mucho menos, mi familia y yo pagamos nuestros viajes (...) me encanta subir todo a mis redes sociales y no quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un sugar daddy”, dijo.

(Foto: @vicentefdzjr9/ Instagram)

La edad es otro de los temas por los que la pareja es continuamente juzgada por los usuarios de internet, pues Vicente Fernández Jr. es 19 años más grande que Mariana, quien actualmente tiene 37 años.

Hace unos meses, el hermano de Alejandro Fernández desapareció de redes sociales y de los medios de comunicación. Su familia y Mariana no quisieron dar detalles de su alejamiento pero se rumoreaba que estaba en un centro de rehabilitación.

Fue a finales de junio cuando Vicente Fernández Jr. reapareció en Instagram junto a sus tres hijos, su nuera y cuatro nietos. Con un aspecto diferente, el cantante mostró que se encontraba bien de salud y días más tarde confirmó que estuvo en rehabilitación pero no fue lo que esperaba.

Tras dos meses de ausencia en medios, el cantante posó junto a sus hijos y nietos en una reunión familiar (foto: Instagram/@chicapicosa2)

Después de dos meses sin noticias de Vicente Jr., el también empresario dio una entrevista para la misma revista en donde contó cómo fue su experiencia al estar recluido en un centro especializado en atender casos de adicción.

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios (...) sí estuve ‘recluido’, pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la Clínica 13 de febrero”, explicó en TV y Novelas.

El cantante calificó como “secuestro” su estadía en aquellas instalaciones, pues aseguró que el manejo y trato que le dieron no fue conforme a los derechos humanos. Vicente permaneció 66 días dentro del centro, privado de su libertad porque no lo dejaban salir.

SEGUIR LEYENDO: