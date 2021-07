“No juego ni canicas”: Vicente Fernández negó adicciones y aseguró estar feliz con su novia

Vicente Fernández Jr. reapareció para hacer frente a los rumores sobre él (IG: vicentefdzjr9)

Vicente Fernández Jr. ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues además de su polémica relación con “la Kim Kardashian mexicana”, el cantante repentinamente desapareció del ojo público hace un par de meses, abandonando incluso la campaña política que emprendió en su natal Jalisco donde buscaba convertirse en candidato a diputado por el Distrito electoral 20 del estado, de la mano del PES.

Y es que tras no presentarse a uno de sus actos de campaña previstos, el hijo del “charro de Huentitán” se ausentó por varias semanas. Pasaron las “elecciones más grandes de la historia” en México y apenas el Día del padre el cantante reapareció en un par de postales con su familia compartidas en Instagram, donde lució contento conviviendo con sus hijos.

Con su larga y misteriosa ausencia, el cantante acentuó los rumores que lo señalan como adicto a los juegos de apuestas, al alcohol y otras sustancias. Incluso la revista TVNotas publicó esta semana tres fotografías donde se le puede ver al famoso en un jardín y en una estancia de un lugar no identificado, incluso publicó imágenes de las instalaciones y la fachada de un sitio que, aseguran, se encuentra en un poblado aislado en San Luis Potosí. La publicación aseguró que el hermano del “Potrillo” fue internado por sus familiares para combatir sus presuntas adicciones y fue ingresado al centro en estado totalmente intoxicado.

El Día del padre, Vicente apareció en u par de postales de Instagram con su familia (Foto: Instagram/@chicapicosa2)

También se publicó que presuntamente la novia del cantante, la influencer de moda y estilo de vida Mariana González, le habría exigido “lujos y regalos costosos”, situación que supuestamente orilló a Vicente Jr. -quien no ha generado ingresos en su carrera musical debido a la pandemia- a tomar el dinero de sus padres y aficionarse al juego y las apuestas con tal de tener ganancias y poderle comprar “sus caprichos” a la modelo.

Ahora, a pocos días de su reaparición, Vicente Fernández Jr. le hizo frente a estos rumores y especulaciones que circulan sobre él y lo han señalado como un adicto en rehabilitación. En una entrevista a distancia para el programa Venga la alegría, el cantante tajantemente negó lo publicado por la revista.

“No soy drogadicto ni alcohólico. Todo es una mentira. Tajante y categóricamente digo que no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy ludópata, no juego ni canicas”, expresó.

Desde abril, el candidato a diputado dejó de acudir a sus eventos de campaña (Foto: Efe)

Pese a su contundente declaración, Vicente Jr. admitió ser él quien aparece en las fotografías difundidas, sin embargo no dio más información de en dónde fue captado y aseguró que la publicación las sacó de contexto.

Y es que tras los cuestionamientos de dónde ha estado las últimas semanas, así se refirió el intérprete a la publicación de TV Notas: “El público que me conoce sabe que el de las fotos soy yo. Pero lo que está escrito desde la primera letra hasta la última, todo es una mentira”, aseguró sin profundizar en el tema.

Aseguró que su relación con su novia "está maravillosa" (Foto: Instagram / @vcientefrjr9)

También expresó que desde el primer día que se alejó del ojo público, hace ya casi tres meses, comenzó a disfrutar una “excelente etapa en su vida” junto a su novia: “Desde el 9 de abril hasta el día de hoy estoy fantástico con Mariana. Cuando suceden casos que son fuertes, o te rompen o te hacen más fuerte que nunca, y ustedes ya vieron que estamos más fuertes que nunca”, aseguró.

Para terminar, el integrante de la dinastía Fernández y ex esposo de la periodista Mara Patricia Castañeda dijo que sus planes de llegar al altar con la exuberante empresaria del mundo de la moda siguen en pie: “somos más felices que nunca”, aseguró.

