“El dólar no nos afecta”: las peores pifias y ridículos de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta recibió la mañana de este lunes 12 de julio la visita de su esposo en el foro de "Hoy" (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Este día Andrea Legarreta está cumpliendo 50 años. La conductora que lleva más de dos décadas como parte del cuadro de presentadores de la revista matutina de Televisa, Hoy, ha sido festejada por sus compañeros en la emisión, donde el set fue adornado con globos y le ha caído una “lluvia” de felicitaciones de algunos famosos.

La esposa de Erik Rubín se dijo feliz y agradecida con “sus amores” y destacó también en sus redes sociales un mensaje donde dice sentirse plena y bendecida por poder celebrar su medio siglo de vida con sus seres queridos y compañeros que la han festejado en el foro.

La presentadora tiene una relación agridulce con el público, pues mientras a muchos les parece simpática y le guardan cariño por tantos años de su presencia en televisión, también existe otro sector del que ha sido presa de mordaces comentarios, esto debido a los “ridículos” y desafortunados comentarios que ha proferido recurrentemente la mamá de Nina y Mía Rubín.

Programa Hoy

Y es que en no pocas ocasiones Legarreta ha acaparado los marcadores de tendencias en redes sociales generando burlas y toda clase de memes, tal es el caso de una de sus pifias más sonadas, cuando en 2016 mencionó “su opinión” acerca de la subida del dólar.

En plena mención en el programa Legarreta dijo que “no porque suba el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos”. “Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en la economía”, complementó su compañero Raúl Araiza. No sólo eso, pues para Andrea, que las cosas aumenten su costo es por culpa de “las economías de otros países que están mal, no por culpa de nuestro gobierno”.

Tras varios días de ser la burla en las redes sociales, Andrea argumentó que ella sólo estaba siguiendo un guion que la producción de Hoy le escribió para hacer dicha mención, pues es la manera de trabajar en los espacios televisivos.

La hoy cumpleañera se defendió entonces argumentando que no fue su opinión, sino un guion publicitario (Foto: Captura de pantalla)

Pero años antes, en 2008, tras dar la noticia de que César, el hijo de Lupita D’alessio trabajaba en una heladería, Legarreta gritó “nieves nieves, nieves” en alusión a los vendedores ambulantes de helados. Entonces, la leona dormida le dijo que si volvía a burlarse de su familia “le sacaría los ojos a ella y a los que la rodean”. Andrea se defendió argumentando que “todos los trabajos son dignos” y se mostró consternada por la violencia del comentario contra ella y sus hijas.

En 2015, cuando se descubrió que Raúl El negro Araiza le había sido infiel a su esposa durante más de 10 años con la actriz Elba Jiménez, Andrea lo defendió diciendo que era un hombre estupendo, con derecho a “equivocarse y reivindicarse. Nosotros lo amamos, la gente lo ama, es un hombre muy auténtico”. Muchas mujeres le reprocharon sus palabras.

Así se defendió la también actriz de su comentario en apoyo al cantante de regional mexicano (Foto: Captura de pantalla)

En 2016, Julión Álvarez causó repudio por sus declaraciones machistas pues aseguró que “me gustan (las mujeres) que sean muy damitas, que les guste agarrar un trapeador”. Legarreta salió en su defensa señalando que “es un buen tipo y buena persona. Si lo dijo, sería de broma”. Con este comentario, la presentadora fue criticada sobre todo por las internautas.

En febrero de este año, la también actriz causó escozor con su opinión acerca del abuso sexual del que fue víctima la youtuber Nath Campos por parte del también creador de contenidos Rix –quien actualmente se encuentra en prisión-. Legarreta dijo que “le sacaba de onda” que después del suceso, la joven siguiera siendo amiga de su violador, dando pie a que se interpretara como que desconfiaba en la veracidad de la hija de Kiko Campos. Después del revuelo, se disculpó en Instagram y reafirmó “estar a favor de los derechos de las mujeres”.

SEGUIR LEYENDO: