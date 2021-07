Los Teletubbies se vacunaron contra COVID-19

Fotos: Twitter/@TeletubbiesHQ

Los tiernos y famosos protagonistas del show de televisión Teletubbies compartieron en sus redes sociales que fueron vacunados contra el SARS-COV-2. A través de cuatro fotografías, los personajes infantiles presumieron tu “Tubbycard”, un documento similar a los certificados que están emitiendo algunas naciones donde demostraron que recibieron las dos dosis de la inoculación.

“¡Todos estamos vacunados! Justo a tiempo para un Tubby verano caluroso ¿Quién esta listo para salir y jugar?”, celebraron los tiernos personajes afelpados.

En las imágenes que se volvieron virales y tendencia en Twitter, se pudo ver que Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po sostuvieron su carnet de vacunación donde se leyó que recibieron las dosis en el pasado mes de junio.

Fueron vacunados en el mes de junio (Foto. captura de pantalla de Twitter @TeletubbiesHQ).

De las cosas que más llamaron la atención fue el nombre de las vacunas, debido a que Tinky y Laa-Laa recibieron la fórmula del laboratorio “Noo-nson” (parodia a Johnson & Johnson), mientras que a Dipsy y Po les aplicaron la de “AstraTubbica” (AstraZeneca). Los cuatro amigos acudieron a la clínica-domo, que se encuentra al interior de su cuidad Teletubbilandia.

“Los Teletubbies se vacunaron. 2 con Astra y 2 con Jhonson. ¿Ven gente? Los Teletubbies no esperaron Pfizer”, refirió una internauta.

Al parecer con los curiosos nombres generaron una moda, pues ya están pidiendo algunas personas que les apliquen la misma fórmula: “si no me ponen la astratubbica no quiero ninguna vacuna”.

La primera dosis la recibieron el 1º y la segunda el 22 de junio (Foto: tomada de Twitter @TeletubbiesHQ).

Otra de las dudas que creció y generó debate en internet fue la edad que aparece en el certificado, ya que el documento señaló que los personajes nacieron el 20 de febrero del 2003; es decir, que actualmente tendrían 18 años.

“Ojalá cuando me vacunen me toque la AstraTubbica, pero EXPLÍQUENME ¿cómo es posible que los Teletubbies sean MENORES que yo? Ya no puedo con esta vejez”, escribió una usuaria. “¿¿Cómo que los Teletubbies son del 2003??” o “¿Cómo es que tengo la misma edad que los Teletubbies?”, fueron las preguntas que más se repitieron.

Conocer la edad de los Teletubbies causó sorpresa, pues algunos internautas no concibieron que los protagonistas de un programa infantil sean menores a ellos si veían el show cuando eran infantes. Sin embargo, la respuesta a la edad es que en 2004 la BBC, dueña de los derechos, decidió cambiar el show, reeditar los primeros capítulos, dando a entender que la historia comenzó en 2003 y no en 1997.

Al parecer, los cuatro se vacunaron al mismo tiempo (Foto: tomada de Twitter @TeletubbiesHQ).

El exitoso show televisivo

Los Teletubbies fue un programa de televisión original de la cadena británica BBC, el contenido de la emisión estuvo orientado a bebés y a las infancias. La primera emisión se dio el 31 de marzo de 1997 y terminó en 2001; sin embargo, se volvió a reanudar el proyecto en 2015, hasta el momento sigue vigente en la televisión de Reino Unido.

El programa tuvo éxito mundial debido a la empatía que generaron los personajes, ya que tienen aspecto de grandes muñecos de formas redondeadas afelpadas, grandes orejas, una antena en la cabeza y viven en una casa subterránea en medio de un enorme jardín.

Pese a haber ganado un BAFTA en 1998, un año después el programa se vio envuelto en problema debido a que algunos grupos conservadores consideraban que dentro de la historia se “fomentaban discursos homosexuales”. La queja llegó hasta la Comisión Europea, pero fue rechazada la petición debido a que no encontraron elementos para proceder legalmente.

Dichas quejas continuaron hasta 2007, pero fue hasta ese año que los creadores lanzaron un comunicado y aclararon la situación: “el hecho de que lleve (Tinky Winky) una bolsa mágica no lo hace homosexual. Es un espectáculo para niños. Es extravagante pensar que estamos difundiendo algún aspecto sexual”.

