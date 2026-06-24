Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este 24 de junio en México: alertan por inundaciones, granizo y fuertes vientos

La combinación de ondas tropicales, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica provocará este miércoles 24 de junio lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, mientras que en el norte y noroeste del país persistirá una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas regiones.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por las ondas tropicales número 9 y 10, además de la aproximación de la onda tropical número 11 a la Península de Yucatán.
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Estos sistemas favorecerán precipitaciones significativas en diversas entidades, principalmente en el sur y occidente del país.
Lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca encabezan las alertas meteorológicas
Las entidades con mayor riesgo por precipitaciones serán Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros. Estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como afectaciones en zonas urbanas y carreteras.
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Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en:
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Michoacán (este, centro y suroeste)
- Veracruz (sur)
Mientras que en otras entidades se prevén lluvias fuertes y chubascos durante gran parte del día.
Estados con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Chiapas
- Nayarit
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y reducción de visibilidad por bancos de niebla.
Clima en CDMX: tarde lluviosa y riesgo de tormentas con granizo
Para la Ciudad de México se espera una mañana fresca con temperaturas de entre 13 y 15 grados Celsius, además de presencia de nubosidad y posibles bancos de niebla en zonas altas.
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Durante la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima oscilará entre los 23 y 25 grados Celsius.
También se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a posibles afectaciones por caída de ramas o anuncios.
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Onda de calor mantiene temperaturas superiores a 45 grados
Aunque las lluvias dominarán gran parte del país, el calor extremo continuará afectando a varias entidades del norte y noroeste mexicano.
Regiones con temperaturas máximas superiores a 45 °C
- Baja California (noreste)
- Sonora (noreste y noroeste)
Estados con temperaturas de 40 a 45 °C
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Coahuila
Entidades con temperaturas de 35 a 40 °C
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
La onda de calor continuará afectando diversas regiones, aumentando el riesgo de golpes de calor y deshidratación.
Vientos fuertes y oleaje elevado afectarán costas mexicanas
Otro de los fenómenos que acompañarán las condiciones meteorológicas será el incremento en la velocidad del viento.
Las rachas más intensas, de entre 50 y 70 kilómetros por hora, se presentarán en:
- Sonora
- Chihuahua
- Oaxaca
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Asimismo, se espera oleaje de hasta 2.5 metros de altura en zonas costeras del Pacífico, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y la costa occidental de la Península de Baja California.
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Recomendaciones ante las lluvias y el mal tiempo
Ante el pronóstico para este 24 de junio, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas.
Medidas de prevención
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
- Mantener limpios desagües y coladeras.
- Extremar precauciones al conducir por lluvia o niebla.
- Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas.
- Mantenerse hidratado en las regiones afectadas por la onda de calor.
- Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de las ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos que mantienen condiciones favorables para lluvias importantes en gran parte del país durante los próximos días.
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