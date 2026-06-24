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Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este 24 de junio en México: alertan por inundaciones, granizo y fuertes vientos

Ondas tropicales y canales de baja presión mantendrán condiciones para tormentas fuertes en diversas regiones del país

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Las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones marcarán la jornada de este 24 de junio en gran parte del país.
Las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones marcarán la jornada de este 24 de junio en gran parte del país.

La combinación de ondas tropicales, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica provocará este miércoles 24 de junio lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, mientras que en el norte y noroeste del país persistirá una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas regiones.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por las ondas tropicales número 9 y 10, además de la aproximación de la onda tropical número 11 a la Península de Yucatán.

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Estos sistemas favorecerán precipitaciones significativas en diversas entidades, principalmente en el sur y occidente del país.

Lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca encabezan las alertas meteorológicas

Las entidades con mayor riesgo por precipitaciones serán Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros. Estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como afectaciones en zonas urbanas y carreteras.

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Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en:

  • Jalisco (oeste y sur)
  • Colima
  • Michoacán (este, centro y suroeste)
  • Veracruz (sur)

Mientras que en otras entidades se prevén lluvias fuertes y chubascos durante gran parte del día.

Avenida urbana de noche bajo la lluvia con relámpagos en el cielo, carros circulando y peatones con paraguas frente al Ángel de la Independencia y edificios.
Las lluvias intensas activan alertas por posibles inundaciones y deslaves en distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Nayarit

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Clima en CDMX: tarde lluviosa y riesgo de tormentas con granizo

Para la Ciudad de México se espera una mañana fresca con temperaturas de entre 13 y 15 grados Celsius, además de presencia de nubosidad y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima oscilará entre los 23 y 25 grados Celsius.

También se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a posibles afectaciones por caída de ramas o anuncios.

Onda de calor mantiene temperaturas superiores a 45 grados

Aunque las lluvias dominarán gran parte del país, el calor extremo continuará afectando a varias entidades del norte y noroeste mexicano.

Hombre mexicano con rostro y cuello enrojecidos se sienta en la acera junto a una pared, con una botella de agua. Personas y un taxi amarillo en el fondo borroso.
La onda de calor mantiene temperaturas extremas que superan los 45 grados en el norte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones con temperaturas máximas superiores a 45 °C

  • Baja California (noreste)
  • Sonora (noreste y noroeste)

Estados con temperaturas de 40 a 45 °C

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Durango
  • Chihuahua
  • Coahuila

Entidades con temperaturas de 35 a 40 °C

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

La onda de calor continuará afectando diversas regiones, aumentando el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Vientos fuertes y oleaje elevado afectarán costas mexicanas

Otro de los fenómenos que acompañarán las condiciones meteorológicas será el incremento en la velocidad del viento.

El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Rachas de viento intenso podrían generar caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras. / Rudy QUIROZ / AFP)

Las rachas más intensas, de entre 50 y 70 kilómetros por hora, se presentarán en:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Oaxaca
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Asimismo, se espera oleaje de hasta 2.5 metros de altura en zonas costeras del Pacífico, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y la costa occidental de la Península de Baja California.

Recomendaciones ante las lluvias y el mal tiempo

Ante el pronóstico para este 24 de junio, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas.

Las lluvias intensas mantienen en alerta a diversas entidades por riesgo de inundaciones y deslaves. (Imagen de cortesía)
Las lluvias intensas mantienen en alerta a diversas entidades por riesgo de inundaciones y deslaves. (Imagen de cortesía)

Medidas de prevención

  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
  • Mantener limpios desagües y coladeras.
  • Extremar precauciones al conducir por lluvia o niebla.
  • Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas.
  • Mantenerse hidratado en las regiones afectadas por la onda de calor.
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de las ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos que mantienen condiciones favorables para lluvias importantes en gran parte del país durante los próximos días.

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