Los mejores memes que dejó el estreno del reboot de “Gossip Girl”

Los fanáticos no pudieron evitar compartir su sentir con la nueva historia.

Gossip Girl fue una de las series televisivas más populares en la segunda mitad de los años 2000, marcó tendencia en la moda y, sin duda, se volvió un referente para decenas de personas que disfrutaban ver la vida de la élite estadounidense, a través de la mirada de Serena van der Woodsen y Blair Waldorf.

La historia comenzó en 2007 y estuvo vigente hasta el 2012, contó con seis temporadas, recaudó diversos premios alrededor del mundo, inspiró pasarelas en la industria de la moda, fue la esencia de muchas historias adolescentes y lanzó al estrellato en Hollywood a Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Penn Badgley y Ed Westwick.

Sin embargo, después de nueve años “la mejor fuente de información sobre la escandalosa vida de la élite de Manhattan” volvió con una nueva historia y un nuevo elenco que promete más revelaciones de secretos, aunado al auge de la tecnología y las redes sociales que darán una perspectiva diferente de la difusión de información en los diferentes círculos sociales.

Lo que se sabe hasta el momento es que la primera temporada del reboot contará con 10 episodios, los cuales serán estrenados semana a semana en la plataforma HBO Max. Este jueves 8 de julio se estrenó el primer episodio, titulado Just Another Girl on the MTA (Solo otra chica en el MTA), con una duración de 59 minutos.

Esta nueva historia es creada por las mismas personas que hicieron posible el éxito de la serie original, Josh Shwartz y Stephanie Savage, quienes le aseguraron a The Hollywood Reporter que les dio miedo tomar la decisión de contar una nueva trama, pero que las circunstancias se alinearon para que fuera posible.

“Es algo que hemos estado hablando, solo en términos de ‘¿esto es algo que queremos explorar?’, también estamos enamorados de la serie original, tuvimos momentos increíbles y fue una gran parte de nuestras vidas. [...] después las estrellas se alinearon y tuvimos la posibilidad de dar el salto. Obviamente es algo por lo cual nos sentimos muy apasionados. Parecía el mejor momento y la mejora manera de hacerlo”, comentaron.

El reboot de la historia fue una de las cartas fuertes de HBO Max para llegar a más mercados fuera de los EEUU (Foto: EFE/ Emily V. Aragones/HBO Max).

El estreno del primer episodio tiene algunas horas de haber visto la luz y ya causó revuelo en las redes sociales, el nombre de la serie ya es tendencia mundial en los principales buscadores y los memes no tardaron en ser un medio de críticas, señalamientos y catalizadores de emoción ante el regreso del “XOXO”.

Hasta el momento los fanáticos han dado críticas aceptables, al menos para el primer episodio:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @LDanielRobles).

Pese a que no se han difundido tantos spoilers en las redes sociales, lo cierto es que muchos se han sorprendido por la trama y los personajes en el reboot debido a que se tocarán temáticas que no eran difundidas en 2007:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @TheDriverJonas).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @dear_javier).

Mientras que otras personas se dedicaron a recordar la trama y personajes de la historia original:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @hectorguilleng).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @jessiCisGar).

Algunos internautas recordaron su edad y el paso de los años con el estreno, pues aquellos inicios de los años 2000 han quedado lejanos:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @soyerickovalle).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @Sor_MikeRguez).

No obstante, las muestras de emoción por volver a escuchar “Xoxo” o regresar al mundo ficticio donde ocurrió la historia fue latente en las redes sociales:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @iBlairWaldorf).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @caffrey).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @miaamp3).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @mich_morm).

También se hicieron presentes las personas que no están de acuerdo con la serie y mostraron su molestia con que se utilice el nombre de un producto con éxito para generar otra historia:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @FlorSaucedo13).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @MandibuladeDay).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @fostersbeals).

Debido a que la serie está disponible en una plataforma de streaming, algunos fanáticos comenzaron a pensar en diferentes ideas para poder ver la historia:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @komemelabokita).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @TheDriverJonas).

Por último, no faltaron las teorías sobre cómo se desarrollará la trama y los fanáticos comenzaron a compartirlas con más internautas:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @julisainiguez).

