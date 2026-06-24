Colombia

El emotivo mensaje que le dedicó Abelardo de la Espriella a su esposa, Ana Lucía Pineda, en redes: “Te amo, amore mío”

En medio de agradecimientos a los votantes y a todos los que respaldaron su campaña, el presidente electo publicó en sus redes sociales un video dedicado exclusivamente a su cónyuge

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El presidente electo de Colombia agradeció a su esposa su apoyo incondicional en todo el proceso electoral - crédito @delaespriella_style/Instagram

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a su esposa, Ana Lucía Pineda, por todo el apoyo que le brindó en el proceso electoral que lo llevará a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026.

Con un emotivo video, acompañado de un mensaje con una dedicatoria especial, De la Espriella describió a “Analu” como “una mujer extraordinaria, con una fortaleza admirable y un corazón inmenso” que tuvo un papel fundamental durante la campaña y en su vida personal.

En su mensaje, el gobernante electo dijo que su pareja “ha sido mi luz en los días difíciles, mi guía en los momentos de incertidumbre, la música cuando hay silencio y la calma en medio de la tormenta. No tengo palabras suficientes para agradecer su amor, su apoyo incondicional y su compañía en cada paso de este camino”. El mandatario electo también aseguró que Ana Lucía Pineda será “la mejor y más bella primera dama”.

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Abelardo De la Espriella generó controversia en redes sociales tras compartir un video bailando con su esposa en Jueves Santo - delaespriella_style / TikTok
Abelardo de la Espriella bailando con su esposa - delaespriella_style / TikTok

En el video, Abelardo de la Espriella reiteró su admiración y afecto por su esposa, también abogada y empresaria de 38 años: “Ana Lucía ha sido un apoyo y junto a José Manuel Restrepo, es lo mejor que le ha pasado a esta campaña. Es una mujer maravillosa con una fortaleza impresionante. Ella sabe que ella es mi luz, que es mi guía, que es la música cuando hay silencio, que es la calma en medio de la tormenta. Ella sabe que la amo profundamente y que... vamos a estar juntos hasta en el más allá”, afirmó el próximo jefe de Estado.

El presidente electo concluyó su mensaje agradeciendo a Ana Lucía por contribuir a convertir su proyecto en “un movimiento aún más grande, más fuerte y más humano”. Añadió: “Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida. Si estamos lejos, nunca dejes de quererme. Recuerda siempre que eres dueña de mis días”.

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Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, respaldó las medidas de protección tomadas por el candidato en campaña - crédito @analu_pineda/IG
Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, respaldó las medidas de protección tomadas por el candidato en campaña - crédito @analu_pineda/IG

Quién es Ana Lucía Pineda, la próxima primera dama de la Nación

Ana Lucía Pineda, empresaria y administradora, nació en Montería, tiene 38 años y es madre de cuatro hijos. De acuerdo con el sitio web del movimiento Defensores de la Patria, la mujer ha construido una trayectoria profesional propia en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Es graduada en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su experiencia incluye la fundación de Amore Gelatería y la dirección de empresas relacionadas con la gastronomía y la cultura, así como una participación decisiva en la consolidación de la firma De La Espriella Lawyers, donde asumió responsabilidades de gestión interna y procesos de calidad.

La esposa del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda, habla durante la Gran Convención de Defensores de la Patria en Bogotá - crédito Carlos Ortega/Reuters
La esposa del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda, habla durante la Gran Convención de Defensores de la Patria en Bogotá - crédito Carlos Ortega/Reuters

Quienes la conocen afirman que es una “gestora, su visión práctica y su capacidad para construir equipos”. También indican que, en su próximo desempeño como esposa del jefe de Estado, no será “una figura de acompañamiento”, sino “una mujer con capacidad administrativa, criterio organizacional y visión práctica para ejecutar procesos”.

Además de su vida empresarial, desde la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella han buscado posicionar el mensaje de que Pineda le da un valor central a su familia.

“Su visión de familia está profundamente ligada a la educación en valores, al amor propio y a la construcción de carácter. En ese sentido, Ana Lucía representa una figura de estabilidad dentro del núcleo familiar de De La Espriella”, dice el perfil oficial de la nueva primera dama.

También ha sido defensora de causas en favor de las mujeres “que no esperan permiso para avanzar, que combinan amor y disciplina, y que hacen de su trabajo una forma de transformar su entorno”.

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