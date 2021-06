Claudia Martín reaccionó a la filtración de audios de su polémica separación: “Se está tergiversando”

(Foto: Instagram / @claudia3martin)

En medio de la polémica por una llamada en la que Claudia Martín presuntamente admitió que los rumores de una infidelidad entre su exesposo, Andrés Tovar, y la ex RDB Maite Perroni son falsos, la actriz respondió que los audios se sacaron de contexto.

Durante una entrevista con el matutino Hoy, declaró que la llamada se llevó a cabo de manera pivada y que la filtración de los audios le han dificultado el divorcio del productor de Grupo Imagen. Además, aseguró que el acuerdo económico entre ella y su expareja ocurrió previo a este encuentro telefónico.

“Fue una conversación que se tuvo en un ámbito privado, y desafortunadamente ahorita estan tergiversando la información, sacando de contexto. Lo único que busco, y que siempre he buscado, es conducirme en mi vida de manera pacífica, quisiera y estoy dispuesta a llevar este divorcio de esa manera”, expresó mendiante un enlace telefónico.

Asimismo, la actriz declaró que el trato económico entre Andrés y ella se acordó desde antes de que surgiera esta situación: “Yo nunca he estado metida en ningun tipo de escándalos y me quiero seguir enfocando en mi trabajo. En ningún momento he dejado de trabajar, y fue un acuerdo entre ambos que de manera muy lamentable se está manipulando”.

Por otra parte, la actriz de la telenovela Fuego ardiente, habló sobre su estado anímico durante el escándalo en el que estuvo involucrada durante estos últimos días y reveló que se siente sumamente tranquila: “Yo estoy en paz conmigo misma. Yo, durante toda mi relación, siempre fui honesta , simpre di lo mejor de mí. Simpre hice lo que yo consideré mejor dentro de un matrimonio y por eso yo estoy tranquila”.

“Por supuesto que no es sencillo, no ha sido fácil, ha sido muy doloroso. Sobre todo que yo siempre he mantenido mi vida muy privada. Lamentablemente, este es el momento para hablarlo, ahora que dicen que yo estoy manipulando para decir que yo pido una cosa, pues no estoy de acuerdo”, expresó.

Asimismo, Claudia se negó a ampliar el contexto en el que ocurrió la conversación que se filtró. Sin embargo, lamentó que se haya hecho pública: “Lo que es lamentable es que sea público. Cada pareja tiene su proceso de separación. Es parte de una conversación, no es la conversación entera”, concluyó.

El día de ayer, durante el programa de espetáculos Ventaneando se dieron a conocer una serie de audios en los que Claudia habría admitido que la infidelidad entre el productor Andrés Tovar y Maite Perroni no ocurrió. Sin embargo, según se escucha en los audios, la actriz solamente saldría a aclarar la situación en caso de recibir algún beneficio económico y en especie por parte del productor de Grupo Imagen.

“Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira”, se escucha a Andrés decir en la llamada. A lo que la actriz contestó que no tiene intensiones de negar la supuesta infidelidad: “No voy a salir a desmentir nada”. “¿Es verdad o es mentira eso?”, le pregunta entonces Tovar a su exprareja. “Es mentira, pero ...”, “¿Qué te cuesta?”, “No tengo porqué (hacerlo)”, expresó la actriz.

Más adelante en la conversación, la actriz de telenovelas expresó que busca un beneficio económico para declarar que los rumores que vinculan a la ex RBD son falsos: “Tu bronca hoy por hoy es: ‘yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar’. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”, continuó Martín al teléfono.

A lo que el productor de Grupo Imagen contestó afirmativamente: “Yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Con lo que originalmente...”. “Ah, bueno, con mucho gusto en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso fue mentira y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo y firmamos el divorcio, y ya”, continuó Claudia.

“Para que yo me sienta tranquila, necesito que me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Un año. Porque no estaba planeado que yo me gastara mis ahorros de tres meses”, siguió. “Voy a dar una declaración cuando yo vea que me apoyaste económicamente”, concluyó.

