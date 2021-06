Continúa escándalo de “la tercera en discordia”: filtraron audio de Claudia Martín negando infidelidad y así reaccionó Maite Perroni

Fotos: @maiteperroni / @atovarp /@claudia3martin

Un nuevo capítulo se abre en la polémica que protagonizan la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tovar. El abogado Alejandro Pous presentó unos audios que podrían esclarecer todo el entramado que involucró a Maite como “la tercera en discordia” y que la acusó de ser la responsable de la fractura matrimonial entre ambos.

Durante una conversación telefónica dada a conocer en el programa de espectáculos Ventaneando, la actriz aceptó que la infidelidad que, según se reportó, habría puesto su matrimonio en juego, nunca ocurrió.

Sin embargo, condicionó al productor de televisión a darle dinero para desmentir esta versión públicamente: “Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira”, se escucha a Andrés decir en la llamada.

A lo que la actriz contestó que no tiene intensiones de negar la supuesta infidelidad: “No voy a salir a desmentir nada”. “¿Es verdad o es mentira eso?”, le pregunta entonces Tovar a su exprareja. “Es mentira, pero ...”, “¿Qué te cuesta?”, “No tengo porqué (hacerlo)”, expresó la actriz.

Más adelante en la conversación, la intérprete de Fuego ardiente expresó que busca un beneficio económico para declarar que los rumores que vinculan a la ex RBD son falsos.

“Tu bronca hoy por hoy es: ‘yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar’. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”, continuó Martín al teléfono.

A lo que el productor de Grupo Imagen contestó afirmativamente: “Yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Con lo que originalmente...”. “Ah, bueno, con mucho gusto en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso fue mentira y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo y firmamos el divorcio, y ya”, continuó Claudia.

“Para que yo me sienta tranquila, necesito que me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Un año. Porque no estaba planeado que yo me gastara mis ahorros de tres meses”, siguió. “Voy a dar una declaración cuando yo ya vea que me apoyaste económicamente”, concluyó.

Estas grabaciones contrastan con la versión publicada este lunes en la edición de esta semana de TvNotas, en donde se reportó que el productor había ofrecido a la actiz alrededor de un millón de pesos para terminar el enfrentamiento entre la actriz y Maite.

Según reportó una presunta fuente cercana al productor a la revista, Tovar buscó compensar a quien fue su esposa durante dos años y, además, evitar un daño más grande a la reputación de la actriz de El Juego de las llaves: “Andrés le quiere ofrecer un millón de pesos para compensarle, piensa que eso podría protegerla de alguna forma (...) Sin embargo, hay otro motivo detrás de esta aparente buena onda”.

“Más que nada lo hace para que no hable de lo que pasó, ya que Maite le está calentando la cabeza a Andrés haciéndole creer que Claudia filtró todo”, ello después de que la actriz utilizó sus redes sociales para enviar mensajes que algunos calificaron como “indirectas”, seg{un reportó TvNotas.

Respecto a este reporte y el que salió el pasado 1° de junio, cuando se reportó que Maite era “la tercera en discordia”, el abogado Guillermo Pous declaró que se tiene evidencia de que tanto Claudia como Koko Stambuk fueron quienes filtraron información a la publicación de espectáculos.

La reacción de Maite Perroni a los audios

A través de un comunicado, la agencia de manejo de Maite, Punto y Aparte, dejó clara la postura de la actriz e informó que no emitirá ningún comentario sobre esta situación.

“Desde un inicio, Martín acepta por ser la realidad, según lo que se escucha en el audio, que todo es mentira y que su objetivo para decir la verdad es a cambio de beneficios económicos y en especie durante un año a cambio de otorgar el divorcio a Andrés Tovar”, se lee en el comunicado.

En el documento de argumentó que“desde un inicio Maite Perroni queda completamente excluida del tema” y¿que “no realizará ninguna clase de comentario al respecto”. Pues la ex RBD ha mantenido una carrera“siempre con un impecable comportamiento personal y en su trayectoria profesional”.

