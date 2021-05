Maite Perroni confirmó su ruptura con Koko Stambuk tras siete años de relación: “Fue sano y liberador”

La pareja comenzó su relación en 2013. (Foto: @kokostambuk/ Instagram)

Después de siete años de relación, la actriz Maite Perroni confirmó su ruptura con el cantante Cristián Daniel Stambuk Sandoval, mejor conocido como Koko Stambuk.

A través del podcast Se regalan dudas, conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún, fue que la ex RBD se sinceró sobre uno de los momentos clave de su vida.

“Personalmente llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo”, narró la protagonista de El juego de las llaves.

En el capítulo titulado “¿Cuándo es momento de dejar ir?”, Maite habló con las conductoras acerca de los duelos y cómo identificar el momento adecuado para terminar una relación.

La actriz se sinceró sobre su ruptura. (Foto: EFE/ Netflix)

“Fue difícil y fue al mismo tiempo fue adulto, fue sano. Fue liberador, aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, ya estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y verte a los ojos y decir ‘Se acabó, ¿verdad?”, relató Perroni.

La también cantante confesó que fue una decisión que se dio por parte de ambos, y que a pesar de lo doloroso de su separación, Stambuk y Perroni terminaron en muy buenos términos.

”Venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo, hay que verlo, porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y esa honra y con ese agradecimiento de que ya pudimos darnos y despedirnos y duele mucho’”, compartió la protagonista de Triunfo del amor.

La relación de Maite Perroni y Koko Stambuk comenzó en 2013, cuando ambos grabaron un disco en conjunto. Desde ese entonces, ambos artistas habían compartido una hermosa y estable relación, sin embargo, ya llevan medio año separados. “Ya son meses, solamente en ese sentido soy muy discreta y no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero ya son casi seis meses de un proceso de distancia”, confesó la actriz de 38 años.

Maité compartió que ambos terminaron en buenos términos. (Foto: @maiteperroni/ Instagram)

Perroni aprovechó el espació para compartir su perspectiva sobre las rupturas: “Cuando se cierran esos ciclos son duelos que se tienen que vivir, porque también son historias que representaron en ti y en tu crecimiento algo. Pero creo que sí es muy sano identificar en qué momento algo se está volviendo tóxico”.

“Poder identificarlos es doloroso, cuando ha habido amor o cuando ha habido una historia linda, pero creo que es importante escucharnos, por eso hablaba de la voz interior, porque es la única que no nos engaña”, complementó.

A lo largo de la grabación, Perroni también compartió que fue un duelo que empezó a vivir antes de que sucediera, pues era algo que se tardó mucho en identificar, pero está agradecida de haber sabido ponerle fin en el momento indicado.

Koko Stambuk, ahora ex pareja de Maité Perroni, es un cantante y productor musical de origen chileno. (Foto: @kokostamkuk/ Instagram)

A finales del 2019, Stambuk le pidió matrimonio a Maite, quien dijo que sí. Sin embargo, a principios de este año se le cuestionó sobre la boda.

“Siempre me quieren casar pero yo ya estoy más que bien, ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario”, respondió la actriz para el programa Ventaneando.

La intérprete de “Lupita Fernández” en Rebelde negó tener planes a corto plazo de casarse con su novio en ese momento. “Todo sigue en orden y con planes que estamos haciendo, tanto personales como profesionales, y, pues no. No tienen de qué preocuparse”, dijo en enero del 2021.

