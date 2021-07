Eduardo Antonio defendió su romance con Niurka Marcos

Foto: Instagram @eaeldivo

Eduardo Antonio fue una de las parejas más polémicas de Niurka Marcos. Cuando su relación terminó fueron el blanco de las críticas y el cantante recibió diversos comentarios por su apariencia. En una entrevista para diversos medios, el intérprete reveló las consecuencias de su relación.

En la serie de preguntas y respuestas retomada del canal de YouTube Eden Dorantes, Eduardo aseguró que su relación con Niurka sí fue verdadera. “Nunca hubo mentira, nosotros nos enamoramos, en el momento que estuvimos, yo creo que fue un momento especial y fuimos muy felices, la pasamos muy bien pero pasó, de que fue verdad, fue verdad”, detalló.

El co-conductor que participó en Don Francisco Presenta dejó en claro que lo que pasó con Niurka fue que empezaron a molestarlo por su sexualidad. “Le ha pasado a todo hombre que ha estado con ella”. Antonio confesó que el maltrato que vivió a lado de La Mujer Escándalo le ayudó “primero, en hacerme más fuerte; segundo, a tener más seguridad de quién es Eduardo Antonio como artista y tercero, que el público me quiera tal cual soy [...] Desarrollé esa piel del ataque, de la burla, del bullying”, aseguró.

También mencionó que actualmente su relación con la bailarina es de respeto y de aprecio. “Es de mucho respeto, no nos vemos [...] Yo quiero mucho a Niurka, es una mujer maravillosa, es una gran madre, ha sido el sostén de su familia, ha sido una mujer y un hombre con sus hijos. Como mujer no tengo queja de ella, en el tiempo que estuvo conmigo, fue espectacular.

Niurka Marcos y Eduardo Antonio son originarios de Cuba (foto: captura de pantalla)

El cantante también relató que desde niño fue discriminado. “Los amiguitos del barrio ya me decían gay, tuve que dar muchas trompadas porque no se lo aguanto a nadie; mi papá me lo dijo un día: ´el que te diga maricón rómpele la cara´, esa parte de respeto no va, ese bullying no me afecta para nada, pude hacer ese dolor la felicidad de mi vida”.

Eduardo Antonio aclaró que nunca le negaron su trabajo por sus preferencias sexuales. “Eso no, yo entré aquí a Televisa con el pie derecho, siempre trabajé, fui querido [...] Después de que terminé con Niurka hubo una etapa un poco rara que no se sabía... creo que he sido sobreviviente en ese sentido [...] Nunca me falta chamba y estoy haciendo lo que quiero”.

Eduardo Antonio siempre fue cuestionado por sus preferencias sexuales (Foto: Instagram @eaeldivo)

Cuando la pareja se separó, fue Niurka la que reveló el fin de la relación ante los medios: “Antes de mi, a él no lo habían lastimado tanto y al llegar yo a su vida lo han destrozado, entonces así es mejor. Yo le supliqué como él a mi conservar una amistad muy bonita, respetarnos como nos hemos respetado y cuidarnos. Él tiene la libertad de rehacer su vida y yo tengo la libertad de rehacer la mía”, declaró la vedette.

En diciembre de 2020, el intérprete de Si Me Pudieras Querer decidió revelar que era bisexual y que se había comprometido con su pareja Roy García. Dejó en claro que decidió revelar sus preferencias sexuales para poder decir que está muy enamorado de su actual pareja y que fue por las circunstancias de la pandemia lo hicieron que decidiera sincerarse de su identidad sexual.

El cantante dijo que se encuentra felizmente casado con su pareja Roy García (Foto: Instagram @eaeldivo)

“Lo único que diré es que soy amante de amor, la vida es lo más importante que tenemos y sólo hay una, los prejuicios de la gente a veces nos atormentan y cuando sucede esto, como lo que estamos viviendo como la pandemia mundial, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Estoy enamorado y lo grito a los cuatro vientos”, así lo dijo en sus redes sociales.

