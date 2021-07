Consuelo Duval y Lucerito Mijares: un crudo comentario de la joven causó impacto en la comediante

Consuelo Duval y Lucerito MIjares se conocieron años atrás, cuando la entonces niña le hizo un comentario que "dejó en shock" a la comediante (Foto: Instagram/@consueloduval/@luceritomijaresworld)

En los últimos meses ha ganado popularidad una figura que, pese a ser hija de dos famosas celebridades mexicanas, se había mantenido en un bajo perfil mediático, pero es ahora que gracias a su talento y carisma, comienza ganarse un lugar en la preferencia del público.

Se trata de Lucerito Mijares, o “La beba”, como le llaman sus famosos padres con quienes la adolescente ha compartido el escenario en contadas ocasiones, la mayor parte de éstas en el periodo actual de pandemia.

Apenas en la más reciente transmisión vía streaming del concierto Siempre amigos, donde Lucero y Manuel Mijares se unieron para cantar sus más grandes éxitos en una modalidad acústica, la hija menor del exmatrimonio volvió a cautivar con su melodiosa voz.

La adolescente ha cautivado con su talento (Foto: Instagram @luceroporlucero)

Ya sea con su comentado “cambio de look”, con el que sorprendió recientemente al dejarse ver con un maquillaje cargado y extravagante a cargo de su amigo, un actor participante de la obra La jaula de las locas, o con sus sinceras opiniones de su repentina fama, Lucerito Mijares se ha posicionado como una de los valores emergentes que han causado más expectativa.

La única hija de Lucero Hogaza siempre ha tenido una personalidad franca y una forma de ser directa y frontal, así lo dejó ver Consuelo Duval, quien recordó que cuando conoció a Lucerito Mijares hace varios años atrás, la niña entonces le hizo un comentario que hasta la fecha no ha podido olvidar.

Madre e hija son grandes amigas (Foto: Instagram)

La conductora de Netas divinas destapó que una vez coincidió con la famosa familia en un evento en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde le presentaron a la entonces niña. Así lo recordó la actriz cómica en la emisión de Unicable, donde estuvo de invitado su famoso papá:

“Es ruda, ruda, ruda. La conocí en el Auditorio precisamente cuando te fui a ver y me dijo; ‘¿Tú eres la Señora P. Luche? ¡Qué mal te ves sin maquillaje!”, le comentó a Manuel Mijares y aseguró que se quedó pasmada y sin saber cómo reaccionar ante el crudo comentario.

Ante la bochornosa anécdota, fue Isabel Lascuráin, muy amiga de la familia Mijares Hogaza, quien aseguró que el carácter de “La beba” ha sido fuerte y directo desde pequeña.

“Es directa. Ahora sí que así nació, desde chiquitita fue ruda. Su carácter fue de ‘pérame tantito’...”, dijo la integrante de Pandora, a lo que el “soldado del amor” expresó que “Es padrísima”.

Lucerito llamó la atención recientemente por maquillarse al estilo drag queen (Foto: captura de pantalla Instagram/@luceroftbuenfil)

Recientemente Consuelo dio de qué hablar al revelar que había tenido problemas con la actriz Laisha Wilkins, quien habría difundido un rumor acerca de la orientación sexual de la protagonista de La Familia P. Luche.

En el mismo programa contó su amargo desencuentro con la villana de telenovelas: “Resulta que me dice Adal (Ramones) en sus inoportunidades, ‘ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice ‘es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije ‘ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien puta, ¿por qué no me defendiste?’, le dije a Adal, y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda”, destapó la comediante.

“Pero a esa señora ni la conozco ni me conoce, imagínate que un día le digan a mis hijos ‘ay, tu mamá es…’, agregó. Pero fue hasta un día en que Laisha estaba en el área de maquillaje de Televisa cuando Consuelo la confrontó.

Consuelo Duval aseguró que Laisha Wilkins hizo circular el rumor de que es lesbiana (Foto: Archivo)

“Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen (en Televisa), y me dicen ‘Consuelo, aquí está Laisha’. Y fui, le estaban poniendo los rayitos, y me acerco y le digo ‘Hola, Lupita’ a la que estaba ahí. Y me acerco (a Laisha) y le digo ‘Hola, ¿me conoces?, y me dice ‘Yo a ti sí, pero tú a mí no’, y le digo ‘No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre, ¿ya te quedó claro? Bye”, recordó entonces.

