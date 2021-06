“Le entraron los celitos”: la razón por la que Lucero no quiere hacer una gira con Mijares

Se rumoreaba que los ex esposos querían hacer una gira juntos Captura: YouTube

El pasado sábado 22 de mayo se llevó a cabo el tan esperado encuentro entre Lucero y Manuel Mijares sobre el escenario, el cual fue titulado “Siempre amigos”, un concierto desde casa donde interpretaron sus más grandes éxitos entre los que destacó El privilegio de amar.

Además, contaron con la participación de sus dos hijos: Lucero y José Manuel, quienes también colaboraron con su talento en la evento vía streaming.

A raíz del éxito obtenido, la ex pareja se plateó la idea de llevar a cabo una gira, sin embargo, la noticia no se ha dado a conocer y es que, de acuerdo con los periodistas de espectáculos Martha Figueroa y Juan José Origel, el novio de Lucero se encargó de detenerla por un supuesto arranque de celos, pues no quiere que “La Novia de América” y el intérprete de Soldado del amor pasen tanto tiempo juntos.

De acuerdo con esta versión, Michele Kuri, actual pareja de Lucero, le ofreció darle el dinero que ganará en la gira que hará con el cantante Manuel Mijares, esto con el fin de que no se lleve a cabo. Con ello, el empresario hizo saber su incomodad ante la buena relación que sostiene los ex esposos

“Las malas lenguas ¿qué crees que dicen?, que Kuri, que es la pareja de Lucero, esto fue lo que me contaron, que como vio que se llevaban tan bien, que le entraron los celitos, entonces dijo: -no hagas esta gira, yo te pago lo que vayas a ganar en la gira pero no vayas-”, comentó “Pepillo” Origel en su programa de Unicable.

Al respecto, la periodista mostró sorpresa ante lo que estaba comentando su compañero y no reparó en hacerle una sugerencia al empresario con quien la cantante tiene ocho años de relación. Figueroa le propuso que aplique la psicología inversa, que apoye a su novia en la gira porque seguramente con el paso de los días Mijares y Lucero recordarán porqué se divorciaron.

“Yo le podría recomendar al señor Kuri que lo haga a lo inverso, psicología inversa. Que sí la deje ir a la gira, a ver, se divorciaron por alguna razón, que la deje ir a la gira, te apuesto que la segunda fecha van a decir: -”ya me acordé por qué nos habíamos divorciado, adiós, adiós-” y cada uno jala para su casa’, entonces ella sigue feliz con el señor Kuri y él con su novia”, dijo.

Lucero y Michel Kuri han salido por ocho años. @michel_kuri_s / Instagram

Estas declaraciones contradicen a las dadas por la protagonista de la telenovela Soy tu dueña, pues hace tan sólo unas semanas explicó que tanto Kuri como la pareja de Mijares se llevan muy bien y están cómodos con la relación de amistad que sostienen porque, además de ser amigos y ser vecinos, comparten dos hijos.

“Yo creo que cuando tú quieres a alguien, lo quieres ver feliz. Entonces, si nos ven que estamos contentos y todo, ellos están también súper felices de que estamos haciendo algo padre. Entre todos de verdad hay mucho respeto (...) todos respetamos muchísimo las decisiones de los demás en esta dinámica”, dijo Lucero en entrevista para Venga la Alegría.

En esa misma entrevista, los cantantes explicaron que uno de los principales motivos por los que se llevan tan bien es porque ambos quieren que tanto “Lucerito chica” y Manuel crezcan en el apoyo de los dos. Incluso, revelaron que al vivir tan cerca los jóvenes se pasan sus tardes de una casa a la otra.

Se casaron en 1997 y se divorciaron en 2011 Foto: Las Estrellas

A su vez, Lucero confesó que tanto Michele Kuri como la actual pareja del intérprete de Para amarnos más son respetosos y se llevan bien, pues suelen convivir juntos de vez en cuando, en especial cuando hacen reuniones en sus respectivas casa.

