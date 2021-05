La inédita reunión de “La novia de América” y “La novia de México”: Lucero y Angélica María desataron la euforia

(Foto: @angelicamariaoriginal, @luceromexico/ Instagram)

Angélica María y Lucero hablaron sobre el título que se les otorgó por ser consideradas como dos de las artistas más guapas y talentosas del medio de espectáculo y bromearon sobre que constante mente las confunden como “La novia de México” y “La novia de América”. Además, Lucero declaró que está pensando inyectarse botox.

A pesar de la diferencia de edad de 25 años y de que cada una incursionó en el medio artístico en diferentes épocas, ambas cantantes y actrices mexicanas se ganaron un lugar muy especial dentro del corazón de todos los mexicanos, pues debido a su belleza, talento y carisma, sus fans las nombraron como “Las novias”, debido a que todos querían ser sus parejas.

En una entretenida plática familiar, Angélica María, Angélica Vale, Lucero León, Lucero y Lucero Mijares, conversaron sobre su experiencia como mamás. Dentro de la charla virtual que compartió la hija del comediante Raúl Vale en su canal de YouTube, la protagonista de la telenovela Soy tu dueña bromeó sobre las veces que la han llegado a nombrar como “La novia de México”, pues considera que es un título que le corresponde a la interprete de Eddy, Eddy

Video: YouTube Angelica Vale

“Cuando a mí me dicen: ‘Ay Lucero, eres La novia de México’, les digo La novia de México es Angélica María, por Dios y lo seguirá siendo”, mencionó la actriz.

La ídolo de la época de Oro del Rock and Roll mexicano fue nombrada como “La novia de México” por el periodista Octavio Alba, debido a la impresionante popularidad que perseguía a la actriz. Sin embargo, años antes, la protagonista de Muchacha italiana viene a casarse, fue conocida como “La novia de la juventud” gracias a sus proyectos musicales y la serie de películas en donde participó a lado de otras figuras como Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Ricardo Blume y Jaime Moreno.

“Yo también les digo, no, La novia de América es Lucero, ¿por qué confunden las cosas?”, respondió la actriz de 76 años.

Al inicio de su carrera, angélica María y enrique Guzmán tuvieron un fugaz romance que casi terminó en boda (Captura: El Fonógrafo)

De acuerdo con la ex esposa de Mijares, el apodo de “La novia de América” se lo ganó gracias al cariño y gusto del público. En una entrevista que dio para el programa radiofónico La Hora Nacional, la intérprete de El privilegio de amar explicó que cuando su fama creció tuvo que hacer una serie de giras por América Latina, en donde su mamá llegó a ser llamada “suegra”, motivo por el cual el promotor de su disquera dijo que si su madre era la “suegra de América”, a ella le correspondía ser “La novia”.

Por otro lado, Lucero declaró que está pensando seriamente hacerse un arreglo estético en el rostro que le ayude a disminuir las arrugas que se le están marcando en su frente debido a la edad. No obstante, explicó que tanto su mamá como su hija le sugieren no hacerlo porque corre el riesgo de cambiar sus características faciales.

“Ojalá que siempre nos veamos jóvenes, nunca injóvenes. Me preguntan mucho que si me pongo botox o no sé qué. Ya mis arrugas están tremendas, entonces ya estoy pensando ponerme botox, parezco acordeón de aquí (entrecejo). Lucerito (su hija) me dice: -Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá, ya vas a ser diferente-”, comentó.

Durante su debut, Lucero compartió cámaras con Luis Miguel en la película "Fiebre de Amor"

A todo ello, tanto Angélica María como Angélica Vale expresaron su desaprobación a la idea de la actriz de 51 años. Aunque la cantante de Perdóname mi vida confesó que ya se hizo un arreglo en el rostro, le aconsejó que no lo haga porque va a dejar de ser ella misma o puede terminar como otras actrices que lucen irreconocibles.

“Claro que no. Estás divina Lucero, no te hace falta nada Lucerito, por Dios. No vayas a empezar como todas estas amigas que después ni se parecen, por favor, no”, le sugirió.

SEGUIR LEYENDO: