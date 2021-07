Esta podría ser la verdadera razón por la que Marisol González abandonó “Hoy”

Un programa de radio afirmó tener información de primera mano acerca de Marisol (Foto: marisolglzc / Instragram)

En días pasados, la conductora y actriz Marisol González anunció su salida del programa Hoy entre lágrimas y emotivas palabras. Después de su despedida, los rumores sobre las razones que la motivaron a tomar dicha decisión han aparecido y ahora surge una nueva versión de la historia, la cual afirma está embarazada.

En el programa de radio, Fórmula Espectacular, se afirmó que la conductora estaría esperando su tercer hijo, por lo que decidió dejar el matutino y dedicarse de tiempo completo a su familia. Los conductores afirmaron que la información fue proporcionada por una fuente muy cercana a la artista.

La actriz de 38 años se casó con el futbolista Rafael Márquez Lugo en 2014, con quien ha procreado a sus dos hijas. El rumor acerca de la expansión de la familia se da a unos años del anuncio donde el deportista de 39 años terminó su carrera profesional, por lo que él mismo ahora puede pasar más tiempo con su familia.

El matutino tuvo el viernes su primera emisión sin Marisol Programa Hoy

Los murmuros sobre la renuncia de la artista han apuntado a rivalidades con sus compañeras o que el programa ya no forma parte de sus intereses profesionales.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, dijo Marisol acompañada de sus colegas en el programa de Televisa.

“No quiero dejarlo, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender mi parte de mamá, esposa y atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida”, aseguró la artista, por lo que diversas fuentes aseguraron está esperando a un nuevo integrante de la familia.

La conductora aseguró que se dedicará a su familia (Instagram: marisolglzc)

Aunque se despidió del matutino, la conductora no negó un futuro regreso a la conducción del programa de Televisa para regresar a trabajar al lado de sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

“Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto, me han hecho crecer tanto y los quiero mucho”, expresó la artista con la voz cortada y después de sus declaraciones rompió en llanto.

Por su parte, su compañera Andrea Legarreta le dedicó unas palabras al aire a su colega de trabajo: “Aquí está tu lugar. Eres una niña hermosa. Siempre has sido una niña linda, chambeadora, encantadora, bondadosa, dulce y sí, a veces nos toca jalar del lado de la familia, pero aquí está tu lugar, amor”.

Marisol concluyó su participación en Hoy entre lágrimas y con las siguientes palabras dirigidas hacia sus compañeros y amigos: “Los quiero y les agradezco a todos porque sin duda me ayudó mucho a crecer, a sentirme mejor en todos los sentidos, porque lo que da Hoy es maravilloso y gracias por ser mi familia”.

Marisol dijo que estar en "Hoy" siempre fue su sueño (Instagram: marisolglzc)

Tras la salida de la ex Reina de Belleza, llegó en su lugar Tania Rincón para la siguiente emisión del matutino, quien se perfila como la favorita para suplirla definitivamente.

Una de las primeras cosas que hizo Marisol al despedirse del programa fue felicitar a su pequeña hija, quien apareció en una foto que publicó la artista en sus redes sociales acompañada de el siguiente mensaje: “Festejando que ya se graduó mi princesa”, dejando claro que su familia es su principal prioridad y ocupación.

