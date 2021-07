Por qué Marisol González abandonó la conducción de “Hoy” entre lágrimas

Fotos: Programa Hoy

Tras varias semanas de especulaciones, Marisol González confirmó que abandonará su trabajo en Hoy para dedicarse a su familia.

La conductora fue franca esta mañana y entre lágrimas, confesó que tomará un tiempo para cuidar a sus hijas, pero sabe que tras superar esta situación volverá a reincorporarse a las filas del programa matutino de Televisa.

Marisol fue cobijada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona al hablar de la situación que esta ocasión la aleja de su sueño de encabezar la revista televisiva.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, comentó entre lágrimas esta mañana.

Programa Hoy

“No quiero dejarlo, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender mi parte de mamá, esposa y atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida”, resaltó.

La ex reina de Belleza destacó que en algún momento buscará retomar sus actividades al interior del programa que también conducen Montijo y Legarreta, quienes le recordaron su trabajo, compromiso y el amor con el que la van a recibir cuando decida volver a su lado.

“Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto, me han hecho crecer tanto y los quiero mucho”, dijo justo al romper en llanto.

“Sabemos que van a ser unas semanas, solamente unas semanas. Esperamos que así sea, y si se alarga un poquito más no pasa nada, aquí te esperamos”, sentenció Galilea Montijo, quien supuestamente tenía una rivalidad con la misma González.

Andrea Legarreta también aprovechó para dedicar unas palabras a su compañera y amiga: “Aquí está tu lugar. Eres una niña hermosa... siempre has sido una niña linda, chambeadora, encantadora, bondadoza, dulce y sí, a veces nos toca, jalar del lado de la familia, pero aquí está tu lugar, amor”.

“Los quiero y les agradezco a todos porque sin duda me ayudó mucho a crecer, a sentirme mejor en todos los sentidos, porque lo que da Hoy es maravilloso y gracias por ser mi familia”, concluyó Marisol González en plena transmisión de este jueves.

Marisol González vía Instagram (@marisolglzc)

El primero en informar sobre este cambio fue el periodista Álex Kaffie. El comunicador reveló el mes pasado en su columna de opinión Sin lisonja sobre los cambios en la plantilla de Hoy.

“Por así convenir sus intereses, la conductora ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de trabajo”, escribió el periodista en el espacio de El Heraldo de México.

Marisol González se integró hace unos años a la revista televisiva por invitación de Magda Rodríguez y tras colaborar 11 años en la barra de deportes de la televisora de San Ángel.

“No renuncié (a Televisa deportes) me renunciaron”, contó durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Venían varios cambios, empiezan a decir que querían que estuviera más de lleno. Yo tenía los domigos mis cápsulas y ya después me iba con mis hijas, no cubría tantas cosas, no trabajaba tanto. Cuando llegaron los cambios, yo no encajaba. Fueron once años muy buenos”, resaltó.

“Menos de una semana después, recibo una llamada de Magda, ella me dijo ‘necesito que vengas ahorita y necesito que entres lo más rápido posible. Necesitamos una mamá joven que se una al equipo’. Y ya, lo hablamos. Fue así (rápido)”, recordó Marisol, quien se integró a la revista después de las vacaciones de semana santa del año pasado.

SEGUIR LEYENDO: