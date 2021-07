Qué hizo Marisol González tras confirmar que dejará de conducir “Hoy”

(Foto: marisolglzc / Instragram)

Después de muchas especulaciones sobre su futuro al interior de Hoy, Marisol González confirmó que dejará de ser parte del programa matutino de la televisora de San Ángel para dedicarse a su familia, pero a pesar de eso y aunque su ausencia ya es notoria, durante las últimas horas ha dado una muestra de cómo serán sus días durante las siguientes semanas.

La conductora se dejó ver en las grabaciones de otro programa de Televisa, muy activa en sus redes sociales y también celebrando un gran logro de una de sus motores de vida, una de sus hijas.

Fue el pasado miércoles cuando la ex reina de Belleza confirmó entre lágrimas y visiblemente afectada que abandonará su trabajo en el programa de revista para dedicarse a cuidar a su familia, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a reincorporarse al elenco que la ha visto crecer profesionalmente por algunos años.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar, pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, comentó entre lágrimas y cobijada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

Con este emotivo momento, ya el viernes no estuvo a cuadro en Hoy y fue sustituida por Tania Rincón, quien se perfila como una de las favoritas para cubrir la vacante en el programa de revista de Televisa.

Pero lejos de la polémica, Marisol González se ha mostrado feliz con su decisión de afrontar este nuevo reto que le presenta la vida y hasta dejó ver cómo se siente sobre esta situación.

Fue Yolanda Andrade quien compartió algunos instantes de la grabación de Montse y Joe para Unicable, donde se presentará pronto la modelo nacida en Torreón, Coahuila.

“Qué bueno que me peiné porque están estas guapísimas, hermosísimas, qué bárbaras. Qué voy a hacer con ellas”, comentó entre risas para sus historias de Instagram.

(Foto: marisolglzc / Instragram)

En la grabación de algunos segundos, apareció Marisol González, Montserrat Oliver y Michelle Vieth compartiendo en la sala del programa nocturno transmitido por el canal de cable de Televisa.

Además dejó ver que una de sus hijas cumplió una meta educativa. La pequeña Marisol concluyó su ciclo escolar y apareció frente a un rico pastel para celebrar este importante acontecimiento.

“Festejando que ya se graduó mi princesa”, escribió al lado de la fotografía de la niña más feliz que nunca.

La modelo y ex reina de Belleza aún no se despide formalmente de Hoy, pero se espera que sea en las próximas semanas cuando sus compañeros, comandados por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl “El Negro” Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y Lambda García, le den la despedida que sus fanáticos esperan.

Programa Hoy

Tampoco se ha dicho quién será el nuevo rostro de varias secciones al frente del programa matutino de Televisa, pero el periodista Álex Kaffie adelantó que Tania Rincón es una de las favoritas dentro de la producción.

Marisol González destacó que en algún momento buscará retomar sus actividades al interior del programa que también conducen Montijo y Legarreta, quienes le recordaron su trabajo, compromiso y el amor con el que la van a recibir cuando decida volver a su lado.

La modelo se integró hace unos años a la revista televisiva por invitación de Magda Rodríguez y tras colaborar 11 años en la barra de deportes de la televisora de San Ángel.

