Sin Marisol González pero con Tania Rincón: así fue el primer programa de “Hoy” sin la exreina de belleza

Luego de que Marisol González confirmó su salida del cuadro titular de conductores de Hoy, esta mañana la emisión se mostró muy diferente a otras mañanas. A cuadro aparecieron Andrea Legarreta y Raúl Araiza al frente del programa de revista, pero la escuadra fue completada por Maribel Guardia, Tania Rincón y Gabriel Soto, ante las ausencias de Galilea Montijo y Arath de la Torre.

Andrea Escalona, Paul Stanley y Lambda García también estuvieron presentes en este viernes sin Marisol González, quien ayer anunció entre lágrimas su decisión de abandonar la emisión matutina para dedicarse a su familia en una nueva etapa de su vida.

“Aquí Maribel Guardia; y por otro lado la que sí baila (haciendo referencia a su participación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’), la que se sabía las coreografías, Tania Rincón”, dijo “El Negro” Araiza para presentar a las dos personalidades que apoyaron en la conducción esta mañana.

“Gracias por esta presentación... (Nos salimos) para que ganara Lambda y Mariana”, aceptó Rincón a su regreso a la revista televisiva y es que durante los últimas días se dijo que era una de las candidatas para sustituir a Marisol González en esta nueva etapa de la emisión de Televisa.

Fue el periodista Álex Kaffie quien adelantó que la actual conductora de Guerreros 2021 podría remplazar a la exreina de belleza en el matutino. Por lo que esta mañana no sorprendió el arribo emergente de la michoacana al foro de Televisa para comentar su participación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, su reciente contagio de COVID-19 y el trabajo dentro del reality show deportivo.

“Si Marisol González no recula en su decisión de salirse de ‘Hoy’ será Tania Rincón la que ocupe ese lugar. Sí, si Televisa no convence a Marisol (esta semana esa empresa le hará una cotraoferta monetaria a la conductora) de continuar en el matituno de Las Estrellas, la que encabeza la lista para sucederla es Tania”, adelantó el reportero.

En aquella ocasión, el mismo Kaffie resaltó que la última aparición de Marisol en Hoy sería a mediados de este mes, pero esta mañana ya no se presentó, aunque hay que resaltar que Andrea Legarreta anunció una despedida formal para la que fue su compañera por casi dos años.

Ayer, entre lágrimas y visiblemente afectada, Marisol González confirmó que abandonará su trabajo en el programa matutino para dedicarse a su familia, por lo que confesó que tomará un tiempo para cuidar a sus hijas y tras superar esta situación volverá a reincorporarse al elenco que la ha visto crecer profesionalmente.

Marisol fue cobijada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona al hablar de la situación que la aleja de su sueño de encabezar la revista televisiva.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar, pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, comentó entre lágrimas.

“No quiero dejarlo, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender mi parte de mamá, esposa y atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida”, resaltó.

La ex reina de Belleza destacó que en algún momento buscará retomar sus actividades al interior del programa que también conducen Montijo y Legarreta, quienes le recordaron su trabajo, compromiso y el amor con el que la van a recibir cuando decida volver a su lado.

Marisol González se integró hace unos años a la revista televisiva por invitación de Magda Rodríguez y tras colaborar 11 años en la barra de deportes de la televisora de San Ángel.

