MasterChef Celebrity: quién es quién entre los concursantes confirmados

Este 30 de junio se dio a conocer quiénes serán todos los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@ssmester)

Este 30 de junio TV Azteca dio a conocer a través de sus redes sociales y programas como Venga la Alegría quiénes serán los participantes de MasterChef Celebrity, un reality de competencia gastronómica.

De acuerdo con el sitio web de Azteca Uno “4 actrices, 2 actores, 5 cantantes, 1 árbitro, 1 fitness coach, 1 diseñador de moda, 1 influencer, 1 comediante, 1 poliatleta, 1 periodista y 3 conductores de televisión estarán concursando cara cara por el primer lugar”.

Parte del elenco de esta nueva competencia (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

La lista de los participantes confirmados es la siguiente:

Stephanie Salas es una cantante y actriz de 51 años quien por un tiempo mantuvo una relación con Luis miguel, es nieta de Silvia Pinal y participó en la telenovela Baila Conmigo.

Stephanie Salas (Foto: Instagram @stephaniesalasoficial)

Alicia Machado fue coronada como Miss Universo en 1996, su país de origen es Venezuela

Alicia Machado tiene nacionalidad venezolana (Foto: Instagram @machadooficial)

Jorge Aravena, este actor nació en Perú aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Venezuela, ha participado en telenovelas como La que no podía amar de José Alberto Castro así como Porque el amor manda y Una Familia con Suerte de Juan Osorio.

Jorge Aravena, este actor nació en Perú aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Venezuela (Foto: IG / jorgearavenam)

Patricia Navidad, una cantante que generó polémicas por sus declaraciones respecto a la pandemia de COVID-19, pues afirmó que el virus que provoca esta enfermedad no existía.

Respecto a su regreso a la televisión, explicó lo siguiente: “Estoy feliz, contenta, emocionada y muy nerviosa desde luego porque mi fuerte no es la cocina, pero puedo dar una sorpresa, uno nunca sabe. Los frijoles refritos me quedan muy bien, el arroz no se me quema, eso ya es ventaja”.

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

William Valdés, este actor tiene 27 años y es el actual conductor de Venga la Alegría, por lo que se dijo feliz por representar al matutino de TV Azteca en este nuevo reto de cocina.

Wiliam Valdes es conductor de Venga la Alegría (Foto: Instagram/@williamvaldes)

Germán Montero es el ex vocalista de la Arrolladora Banda El Limón, y dentro del programa, mostrará su lado norteño para cocinar carne asada y otros platillos de su región.

Germán Montero (Foto: Instagram/@germanmontero5)

Laura Zapata es actriz, cantante y conductora, ha participado en telenovelas como Corazón Indomable, Zacatillo: un lugar en tu corazón, Soñar no cuesta nada y El bienamado; aunque también se ha desempeñado en el teatro. En 2010 recibió el Premio Silvia Pinal a la Mejor actriz

Laura Zapata es una actriz mexicana (Cuartoscuro)

José Joel, este cantante comenzó su carrera a los 13 años y es conocido por ser hijo de José José ‘El Príncipe de la canción’.

José Joel es hijo del intérprete de El Triste y La nave del olvido (Foto: @josejoeloficial/Instagram)

Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ nació el 11 de diciembre de 1990, ella es una influencer, youtuber y cantante, se dio a conocer por participar en el reality show Enamorándonos

Ella es Daniela Alexis también conocida como 'Bebeshita' (Foto: Instagram/@alexissoy)

Dalú es una cantante quien se dio a conocer por participar en La Academia, un programa de TV Azteca, es originaria de Sinaloa y comenzó a componer canciones a los 12 años.

Dalú fue alumna de La Academia (Foto: Instagram @dalumusica)

Mauricio Islas es un actor que se ha desempeñado tanto en cine como en telenovelas, algunas de las producciones en las que ha participado son Rosario Tijeras, Las Bravo, La loba y Señora Acero. En el 2002 obtuvo el Premio TVyNovelas por Mejor Actor Protagónico en El Manantial.

Mauricio Islas fue vetado por Televisa (IG: mauricioislas)

Matilde Obregón es una conductora de espectáculos en Radio Fórmula y tiene 64 años.

Matilde Obregón (Foto: Instagram/@matildeobregon)

Aristeo Cázares es un atleta quien ha participado en la competencia deportiva Exatlón México.

Aristeo Cázares participó en la edición más reciente de Exatlón (Foto: captura de pantalla)

Francisco ‘Paco’ Chacón fue árbitro en algunos partidos de fútbol pertenecientes a la Primera División, Primera A y Copa MX, así como diversos eventos de la Copa de Oro CONCACAF 2011

Francisco ‘Paco’ Chacón se ha desempeñado principalmente en el ámbito deportivo (Foto: captura de pantalla)

A pesar de los diversos rumores donde se afirmaba que la presentadora sería Ingrid Coronado e incluso Aracely Arámbula, quien reemplazará a Anette Michel en la conducción del show será la actriz Rebecca de Alba, conocida por su trabajo en el programa de entrevistas Un nuevo día. Así lo anunció el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja, publicada en el periódico El Heraldo de México.

“Ella va a ser la nueva conductora de la versión mexicana del programa de cocina más famoso del mundo”, escribió el también presentador.

SEGUIR LEYENDO: