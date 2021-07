Cuál fue la secuela que dejó a Aislinn Derbez su divorcio de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez aseguró que su divorcio la dejó con traumas (Foto: Istagram/ @mauochmann)

Aislinn Derbez ha decidido compartir lo qué fue para ella atravesar un divorcio que la obligó a tomar terapia por haber terminado la relación con la persona que creyó era el amor de su vida, por ello nuevamente compartió en Se regalan dudas que, a pesar de vivir un trauma, también obtuvo algunas enseñanzas de este doloroso proceso.

La hija mayor de Eugenio Derbez otra vez abrió su corazón a lo más íntimo de su vida personal para compartir con sus seguidores que la mala experiencia que significó la separación de su ex esposo, Mauricio Ochmann, la obligó a repensar completamente su vida y cómo toma sus relaciones amorosas.

Siendo la invitada del podcast conducido por Lety Sagahún y Ashley Frangie, la actriz confesó que a pesar de haber pasado más de un año de haber terminado su relación con el padre de su hija, actualmente está lidiando con volver a abrir su corazón a otra persona, pues cargar con una decepción amorosa tan fuerte, no es fácil.

Aislinn todavía no está dispuesta a presentar públicamente otra pareja (Foto: Instagram/ @mauochmann)

Y es que Aislinn aseguró que estaba dispuesta a todo por su familia, porque pensó que sería capaz de terminar con la “tradición” que existía entre su ascendencia, en donde siempre existían separaciones.

“Yo pensé que a mí me tocaba, porque, como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije: ‘Pues voy a ser yo quien rompa ese patrón. Yo voy a ser la salvadora que se va a casar hasta viejita y ahí va a quedar y yo les voy a demostrar que sí se puede’ y no, te tocan siempre en la vida cosas que para nada te esperas”, expresó la también modelo.

El golpe fue duro porque, explicó, ella pensó que el hogar que había construido con Ochmann y su hija Kailani nunca se derrumbaría y podría dedicarse completamente a ellos ya que ahí estaba todo lo que quería para el resto de su vida, pero no fue así. “De repente, otra vez la vida llega y te da unos y te dice: ‘Pues así tampoco es, ahí tampoco es’”, agregó.

La actriz dijo que esperaba ser ella quien rompiera con la "tradición" familiar de divorciarse (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

La actriz entonces aceptó que esta mala experiencia en el amor la orilló a volver a terapia, pues no estaba dispuesta a que lo sucedido la perjudicara por el resto de su vida, pues aseguró que “te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto”.

Agregó que actualmente no se siente preparada para tener una pareja y presentarla ante el público, pues reconoce que esa es una de las partes difíciles de ser una celebridad ya que teme ser criticada, verse envuelta por medios que busquen seguirlos a todos lados, observar si es que están pasando por un mal momento y compararlos.

Aislinn ahora sólo busca romper con los malos sentimientos e inseguridades que le dejó su divorcio (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

“Qué feo no poder ser libre y salir a donde yo quiera y que me vean y si me quiero tomar una foto con el hombre con el que estoy saliendo, es como muy duro esa parte de la fama”, expresó la protagonista de A la mala.

Mauricio Ochmann desde hace unas semanas presume de disfrutar un bonito noviazgo con Paulina Burrola, mientras que Aislinn continua viajando con el resto de los Derbez y con Jonathan Kubben, quien desmintió tener una relación sentimental con la actriz.

SEGUIR LEYENDO: