Así fueron las vacaciones de Aislinn Derbez al lado de su supuesto novio y su hermano Vadhir

Después de unos días de emoción y buenos momentos por Guatemala, Aislinn Derbez concluyó sus divertidas vacaciones en las que se dejó ver con su supuesto nuevo novio y al lado de su hermano menor, Vadhir.

La hija mayor de Eugenio Derbez compartió los últimos instantes al lado de su grupo de amigos, entre los que destacaron el conferencista Jonathan Kubben y el actor Alosian Vivancos, quien hace unos días publicó una fotografía que hizo referencia a un amor entre los presentes a la excursión.

Durante los últimos días, Aislinn, Jonathan, Alosian, Vadhir y Summer Ferguson compartieron diversos momentos extremos y de senderismo por las montañas del país latinoamericano.

“Hiking al volcán con estas guapuras”, posteó la actriz de A la mala sobre el video cuando capturó a el actor de la serie Club de cuervos sin camisa, por lo que los seguidores de Aislinn pudieron disfrutar del marcado abdomen de Alosian.

Y así fue, los excursionistas disfrutaron de imponentes vistas frente al coloso guatemalteco y caminaron por amplias veredas entre la naturaleza.

De acuerdo con la misma Aislinn, fue un “viaje exprés” y “una de las mejores experiencias” de su vida, por lo que no dudó en compartir parte de este momento de su vida en sus redes sociales, donde documentó que también pudieron disfrutar de una corta estancia en Tulum, Quintana Roo.

“Después de tres días y medio en Guatemala (que se sintió como una semana por todo lo que hicimos) hicimos una escala técnica en Tulum por un par de días antes de regresar a la vida normal”, comentó desde sus historias de Instagram.

Todos los involucrados se relajaron frente a las costas caribeñas en México, donde bailaron, disfrutaron y comieron ricos mariscos.

Además compartió un mensaje y varias instantaneas sobre su estancia en Guatemala, al lado del grupo de amigos con los que ha emprendido otras aventuras alrededor del mundo, principalmente al lado de Jonathan Kubben por Suiza.

“Hicimos un viaje exprés a Guatemala y fue una de las mejores experiencias. En sólo 3 días y medio hicimos lo que haríamos en una semana, terminamos destruidos pero valió toda la pena. Últimamente mis amigos me han enseñado que no necesitas muchos días libres para hacer un pequeño viaje o algo que siempre has querido hacer”, comentó.

LA HISTORIA DE LA FOTO DEL NUEVO ROMANCE DE AISLINN

En su reciente aventura por llegar a la cima de Guatemala, Alosian Vivancos compartió una fotografía con la que se podría confirmar un romance entre la ex esposa de Mauricio Ochmann y el conferencista belga Jonathan Kubben.

“Estos dos”, escribió el actor de Club de cuervos acompañado de un emoji de corazón.

En la imagen se ve a Aislinn Derbez a lado de Jonathan Kubben sentados en una banca de madera, casi tomados de la mano, mientras observaban el volcán desde el mirador. Esta no fue la única fotografía que fortalece los rumores sobre la supuesta nueva relación que inició la actriz de A la mala tras su divorcio.

Otra de las postales fue una que retomó la propia actriz de 35 años en sus historias de Instagram. En ella se ve a la pareja postrados sobre el mismo lugar disfrutando de la vista llena de nubes. La imagen fue publicada por otro de los integrantes del grupo de viaje de nombre Félix.

La teoría sobre su relación con el influencer de viajes se reforzó con un momento especial que también fue capturado por Alosian, quien al verlos conversando se acercó para lanzarles la pregunta: “¿Cuál es el clima aquí”, pues la actriz estaba muy abrigada en comparación a Jonathan, quien se encontraba sin camisa.

La pareja respondió que era confuso pero que todo se trataba del origen de cada uno según la interpretación de Kubben, pues la hija de Eugenio Derbez es mexicana mientras que el conferencista tiene nacionalidad de Bélgica, un país frío.

Cabe resaltar que tanto Aislinn como Jonathan ya habían descartado la posibilidad de una relación sentimental, pero sus constantes viajes y muestras de afecto hacen pensar lo contrario.

