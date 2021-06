Cómo vivió José Eduardo Derbez el declive de la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochman

Los hermanos Derbez hablando sobre la ruptura que tuvo José Eduardo (Foto: captura de pantalla del canal de YouTube de Aislinn Derbez)

La familia Derbez se ha convertido una de las más queridas entre la sociedad mexicana. Sus secretos y detalles íntimos siempre causan gran revuelo, pero ahora es José Eduardo Derbez quien se sinceró sobre un momento clave de su historia: el inicio del declive de la relación de su hermana mayor, Aislinn y Mauricio Ochmann.

En una conversación muy amena entre los hijos de Eugenio Derbez, se ventilaron varios de los secretos que los llevaron a replantearse toda su vida como familia y los problemas que surgieron durante el rodaje de la primera temporada de De viaje con los Derbez, pero también cómo disfrutaron las grabaciones para la segunda entrega.

Para el actor e influencer participar en el reality familiar fue una experiencia que lo ayudó a acercarse a más a sus hermanos, papá y Alessandra Rosaldo, pero también fue “caótico” porque pudo conocer aspectos que no conocía de ellos.

Es así que aceptó que si bien el matrimonio de su hermana no terminó por el viaje, sí influyó para que tanto Aislinn como Mauricio notaran aspectos que no tenían definidos.

Cómo vivió José Eduardo Derbez el declive de la relación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

“No que por el viaje se terminaran cosas (su relación y la de su hermana), pero abrió sentimientos, pensamientos...”, se sinceró en el último episodio de La Magia del Caos.

Para José Eduardo, el viaje a Marruecos le afectó sobremanera a su hermana mayor, lo que la llevó a mostrar su peor lado frente a las cámaras y ante ellos mismos.

“Conocí más de ustedes, ustedes conocieron más de mí. Tú realmente en ese viaje fuiste una persona que no eres realmente y creo que se plantearon las cosas que no eran, era una Aislinn que no eres y ahora eres completamente diferente... era un viaje complicadísimo, tú acababas de ser mamá, a ti te lanzaron en un viaje en tu peor momento, no pudo peor momento que hacer un viaje. Gracias a Dios te pagaron”, resaltó sincero ante su hermana mayor.

Justamente por esta situación, tanto José Eduardo y Ailslinn coincidieron que ante las cámaras siempre pareció que Maurio Ochmann era el único responsable de la pequeña Kailani, cuando la actriz tuvo muchas horas complicadas en una tierra extraña, con una depresión postparto, sin poder dormir y con las intenciones de mostrar su lado más conflictivo para poner emoción a la ficción.

“Era como una olla de abullición... No estamos acostumbrados a pelearnos en la familia ni siquiera es de que nos peleemos mucho, pero el echo de que haya conflicto, no estamos acostumbrados a pelearnos, nunca nos peleamos con mi papá, ni con nadie... yo con Mau, ni siquiera me peleaba nunca, en mi relación, a lo que voy es que en ese viaje todos terminamos en conflicto cuando generalmente no estamos acostumbrados al conflicto y eso fue muy confrontante”, explicó la protagonista de A la Mala.

José Eduardo Derbez aseguró que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen siendo amigos (IG: jose_eduardo92/ aislinnderbez)

Los hermanos también compartieron cómo fue su experiencia para la segunda temporada de De viaje con los Derbez, en la que vivieron cosas completamente diferentes y relajadas.

“Sí la sufrí, no sé, me lo he preguntado por qué esta la sufrí más que la primera cuando estaba todo mucho más relajado... fue algo difícil, pero la sentí padre”, dijo entre risas el joven influencer.

Así fue que aceptó que extrañó a los otros miembros de la familia, como Mauricio Ochmann, Kailani y más que nada, su hermano Vadhir.

“El que me puede llegar a seguir el ped* es Vadhir, me encanta que no tome pero si le digo ‘vámonos a desvelar hasta las seis de la mañana y yo voy a chupar y tú me cuidas’ y amo que Vadhir me dice ‘yo te cuido, yo te cargo, yo te llevo, no te preocupes’. Es una persona que nunca me critica, él jala... sí hizo falta para complemetar todo lo que somos la familia”, concluyó.

