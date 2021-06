Facundo mostró de esta manera el contenido que podría publicar en Only Fans

Facundo encendió el debate en su cuenta de Insagram IG: facufacundo

A través de su cuenta de Instagram, Facundo Gómez publicó una fotografía en un pequeño traje de baño, la cual acompañó con el mensaje: “Haciendo las fotos de mi Only Fans”, ante lo cual sus seguidores reaccionaron con mensajes como los siguientes: “Maldito viejo delicioso”, “¡Calla y toma mi dinero!” y “Antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decrépito en Munrraaa el inmortal ¡ahhh!”. Su pareja, Delia García, también comentó la publicación haciendo énfasis en lo atractivo que luce el conductor a su ojos.

A pesar de lo sugerente de la fotografía, el título de la imagen se alcanza a ver en la publicación: “Megacable Olimpiadas”. Gracias a esto se puede especular que la imagen forma parte de un comercial que el conductor se encuentra realizando para la compañía de cable con motivo de los Juegos Olímpicos que se realizarán este verano.

Contra los influencers “vendidos”

Facundo fue protagonista de una polémica el pasado 6 de junio al mandar un poderoso mensaje en contra de los influencers que hicieron propaganda a favor de un partido en plena veda electoral.

“Estamos tratando de cambiar a México. Estamos tratando de tener un país mejor y ustedes lo único que están tratando es tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. No *****, dan lástima, dan asco. Para mí como ciudadano, todos los que se vendieron, valen *****”, expresó Facundo en un video publicado mediante sus redes sociales a propósito del escándalo que generaron varios famosos tras violar las leyes electorales.

El actor participará como conductor en los Juegos Olímpicos IG: facufacundo

Asimismo contó la historia de cuando se le presentó la oportunidad de hacer lo mismo y la rechazó: “Hace unos años, me llamó un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos si hacía dos tuits apoyándolos a ellos, obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo. Y hacer propaganda para un partido y decir que son la opción para México. Es tan ridículo”.

Días después, Celia Lora se expresó en contra del mensaje expresado por el conductor de la siguiente manera: “No creo que haya algo más triste que querer agarrarse de algún trending para que lo vean. A menos que seas Facundo y seas un queda bien con el PRI. ¡Cuéntanos eso! Hay video, ¿o no? Lo que es no tener trabajo. ¿Que tu gorda te pide mucho dinero para el divorcio?”, escribió en un tuit que posteriormente borró.

La artista hizo referencia al escándalo en el que se vio envuelto Facundo hace unos años cuando el diario inglés The Guardian reveló la presunta participación del artista en unos videos para el Partido Revolucionario Institucional donde se desprestigió a contendientes políticos.

Facundo criticó fuertemente a quienes hicieron campaña ilegal a favor de un partido político IG: facufacundo

Varios famosos han decidido formar parte de la comunidad de Only Fans, el sitio para adultos que muestra contenido erótico a cambio de dinero por una suscripción. Entre quienes han abierto su cuenta en dicha plataforma se encuentran Celia Lora, Noelia, Sabrina Sabrok, Karely Ruiz y Yanet García, a quien según rumores, le habría provocado problemas con su pareja la apertura de su cuenta en el sitio.

El último programa para la televisión que condujo Facundo fue Cazatesoros, donde estuvo a cargo junto a Regina Murgía hasta el pasado 17 de junio. El programa fue cancelado debido al bajo rating que registró durante la mayoría de sus emisiones, según TV Azteca registró 498 mil espectadores o 1.9 puntos de rating, un 90% menos que lo alcanzado el día de su estreno.

