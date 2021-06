“Dan lástima y asco”: Facundo tundió a los famosos que promovieron al Partido Verde en veda electoral

Foto: Instagram @facufacundo

El conductor y comediante Facundo se lanzó contra los influencers y demás personalidades del mundo del entretenimiento que aceptaron dinero del Partido Verde Ecologista de México, en el contexto de la veda electoral. En historias de Instagram el famoso expresó que por ello siente “lástima y asco”.

Al tiempo que se disputan las elecciones intermedias más importante de la historia del país, las ilegalidades en época de sufragio ya tuvieron sus primeros registros. El Partido Verde ha sido evidenciado al haber una sincronía de diferentes post de famosos en redes sociales a favor de ellos. En respuesta, Facundo lanzó un mensaje de dura crítica a todos los que “vendieron su opinión y su voto”.

“Cabrones, estamos tratando de cambiar a México. Estamos tratando de tener un país mejor y ustedes lo único que están tratando es tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. No mamen, dan lástima, dan asco. Para mí como ciudadano, todos los que se vendieron, valen verga”, fue la durísima crítica del conductor de No Manches.

Video: Instagram @facufacundo

En sus historias en Instagram hizo una remembranza y aseguró que desde hace años los partidos políticos lo buscan para actos proselitistas. Agregó que en esas ocasiones se ha negado a aceptar dinero a cambio del voto.

Facundo expresó que es un “ridiculez” que los famosos aconsejen a sus seguidores de “votar por la mejor opción para el país” cuando existen exorbitantes cifras de dinero de por medio. La critica del conductor también señaló que son personalidades que en lo económico, no necesitan dinero. Por ello destacó que aceptar dinero del Verde era un descaro, aunado al hecho de que es un acto totalmente ilegal.

“Hace unos años, me llamó un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos si hacía dos tuits apoyándolos a ellos, obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo. Y hacer propaganda para un partido y decir que son la opción para México. Es tan ridículo”, expresó.

Foto: Instagram @facufacundo

Para Facundo, fue todavía más craso el asunto que tiene su registro en redes, pues no solo se trata de vender el derecho al voto, sino la mismísima opinión que cada ciudadano. “Jamás pensaría que alguien iba a vender su opinión así, es horrible vender tu voto, pero es aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que ha y un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión.”, dijo en sus vídeos de redes sociales.

Al tiempo, como ha sucedido en comicios pasados, el integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia” (con Morena, PT y PES) ha roto la veda electoral gracias a las redes sociales de conductores de televisión, actores, y ahora, influencers.

El periodista David Santiago de Expansión exhibió la tarde de este sábado desde su cuenta de Twitter a varios personajes con cientos de miles de seguidores en Instagram que dicen “apoyar” al polémico partido dirigido por Karen Castrejón Trujillo.

(Foto: Cortesía Partido Verde)

Entre los influencers que se prestaron a la propaganda están Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, el youtuber AlexXxStrecci, así como el ex integrante de Acapulco Shore, Fernando Lozada.

El esquema del script fue el mismo. Realizaron una típica dinámica de preguntas y respuestas, cuando casualmente a todos ellos, alguien les cuestiona primero si van a salir a votar este domingo 6 de junio y en otra por quién. En este sentido, confirman su participación en la jornada electoral, invitan a la población a hacer lo mismo, y finalmente, señalan que su voto será para el “Partido Verde” debido a sus propuestas “a favor del medio ambiente”.

SEGUIR LEYENDO: