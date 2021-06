Tras hospitalización por COVD-19, Tomás Goros regresa a la pantalla chica

A través de su cuenta de Facebook, el actor anunció su regreso al trabajo FB: Tomás Goros

Por medio de sus redes sociales, Tomás Goros compartió su alegría por estar de regreso en el medio artístico después de la complicada situación de salud que vivió hace unos meses.

En la publicación, Tomás escribió el siguiente mensaje: “¡Un placer estar nuevamente en los escenarios! ¡Gracias Rafa! ¡Gracias Mauricio!”, el cual fue acompañado por una foto capturada en un gimnasio de box, donde se grabó el programa “Un Día para Vivir”, en el cual participa el veterano actor.

La fotografía muestra al artista trabajando entre los integrantes de la producción, quien se nota sano y capaz de reanudar sus labores y nuevos proyectos. Tomás fue hospitalizado tras sufrir complicaciones luego de contagiarse del virus COVID-19 a principios de este año.

“Estuve delicado, cuando te internan es que ya tiene una situación delicada, pero cuando te dicen que te tienen que intubar, la cosa se pone tremenda: tienes miedo, mucha zozobra de todo lo que ha pasado con gente que han intubado, hay quien lo ha librado y quien no”, declaró el actor que sufrió los graves síntomas de la enfermedad provocada por el virus.

Tomás agradeció a quienes le hicieron posible regresar a trabajar (Foto: tomasgoros / Instagram)

De la misma forma, describe las secuelas que padeció: “No quedé tan dañado, hay fibrosis, pero muy leve. Te queda el mareo, dolor de cabeza, pero no he tenido problemas de confusión, de olvidarme de cosas. Mis pulmones están respondiendo de maravilla, de repente tienes taquicardias, pero lo he superado porque ya estoy haciendo ejercicio, como caminar”.

El actor reveló que se contagió en el estado de Veracruz, donde realizaba la película La traición del Chiquito: “allá había semáforo verde y tuve contacto con mucha gente. Estaba asombrado y emocionado que en Veracruz la gente me ama y me paran en cada esquina y creo que tal vez algunos de los miembros de la película a lo mejor ya traíamos el virus y empecé a sentirme mal”.

El estilo de vida saludable con ejercicio y buena alimentación fueron fundamentales para su recuperación, aseguró el artista en una entrevista realizada tras su recuperación. Además, la ilusión de volver a ver a su hijo y la necesidad de cuidar de él, fue una motivación clave para mantenerse en la lucha en contra de la enfermedad.

El actor apareció en un programa de televisión antes de su contagio (Captura: YouTube Tv Azteca)

“Era mi deber, mi responsabilidad, salir a verlo. Siento que un niño tan chico necesita de su padre. Nunca me dejé vencer precisamente porque pensaba en volver a ver a mi hijo”, dijo Tomás en la entrevista.

El actor de 62 años es conocido por su participación en las exitosas series “Club de Cuervos” y “El Señor de los Cielos”. Goros apareció en las últimas dos temporadas de la serie de Netflix, donde interpretó al villano Armando Cantú, quien invierte económicamente para que el club pueda recuperarse, pero al hacerlo se hace con los derechos del equipo.

En la serie sobre narcotráfico, el actor se transformó en el general Antonio Garnica, cuya historia termina trágicamente después de jugarle sucio al protagonista.

Además de estas dos conocidas apariciones antagónicas, el artista ha trabajado en Como dice el dicho, Preso no. 1, Armadas y peligrosas, La ley de dios, Mujer casos de la vida real y El vuelo del águila.

