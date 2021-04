Tomás Goros, Alberto Ciurana y Alejandra Guzmán: la sombra del COVID-19 en Mimí contigo

Tomás Goros, Alberto Ciurana y Alejandra Guzmán acudieron al foro de TV Azteca (Foto: Cuartoscuro)

Con la recién destapada noticia de la salud del actor Tomás Goros, quien a sus 62 años fue ingresado a un hospital tras complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19, según dio a conocer el reportero Víctor Hugo Sánchez, la expectativa del público se ha hecho evidente.

Y es que luego de que fuera señalado como un posible portador del virus del SARS-CoV-2, el actor de la serie El señor de los cielos fue hospitalizado según lo dio a conocer el periodista: “Estoy en posibilidad de confirmar que el actor Tomás Goros fue internado por COVID. Ojalá se recupere y salga avante”.

Pese a que no existe información oficial y el actor no ha dado declaraciones, en redes sociales comenzó a circular una versión que indica que Tomás no sólo dio positivo por COVID-19, sino que además se encuentra en un estado grave. Entre los usuarios se ha señalado constantemente que el actor “la tiene difícil” ya que por su edad, se encuentra entre la población de riesgo.

El actor Tomás Goros, de 62 años, se encuentra hospitalizado por COVID-19 (Foto: Instagram @tomasgoros)

De ser cierto, se desconoce hasta ahora cómo es que pudo haber sido contagiado. Otra de las cosas que se han comentado respecto a Goros es que una de sus últimas apariciones públicas fue en el programa de Mimí contigo.

No hay que olvidar que hace no mucho, cuando esta producción de TV Azteca se encontraba en su semana de estreno, tuvo como invitados especiales a Alejandra y Enrique Guzmán. Sin embargo, no pasaron ni dos días cuando Mimí, la conductora, informó que había dado positivo como portadora del virus. Poco tiempo después se sabría que “la reina del rock” también fue contagiada.

“Desgraciadamente resultó positiva”, así fue como el cantante Enrique Guzmán dio a conocer el contagio de COVID-19 de su hija en su cuenta de Twitter. La intérprete de Reina de corazones ya se encontraba en alerta después de haber estado en contacto con Mimí.

El pasado 2 de marzo los cantantes de la familia Guzmán fueron al programa de Mimí, quien volvió al show tras superar al virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Como se recordará, el pasado 2 de marzo estuvieron como invitados de la emisión tanto Alejandra como su padre. Y aunque en el programa todo fue diversión y anécdotas, la situación se tornó oscura tan solo cuatro días después, pues se supo que Mimí había dado positivo al virus.

De inmediato se encendieron las alarmas por la salud de todos los invitados a la emisión, principalmente por Enrique Guzmán, quien es adulto mayor y tiene 78 años. Afortunadamente, el cantante ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, pero fue él mismo quien reveló que Alejandra ya tenía sospechas de estar contagiada.

“Alejandra está súper preocupada. Fuimos hace una semana al programa, vimos a Mimí, estuvimos con ella y ahora tiene COVID-19. Lo peor del caso es que hace ratito hablé con Alejandra y me dijo que le duele mucho la cabeza...”, reveló Guzmán a UnoTV.

La integrante de Flans confirmó que fue contagiada por el COVID-19 y en su lugar la reemplazó Carmen Muñoz (Foto: Twitter @MimiContigo)

Por su parte, el contagio de Alberto Ciurana, quien acudió con Mimí en esa semana, se habría suscitado en los mismos días en que acudió al foro del entonces recién estrenado programa, emisión vespertina conducida por Mimí, integrante del grupo Flans.

Y es que el otrora Director de Contenidos, quien falleció hace unas semanas debido a complicaciones por la enfermedad, acudió al arranque del talk show para desear éxito al debut de la cantante como presentadora.

Alberto Ciurana falleció a los 59 años tras complicaciones de la enfermedad. Dos semanas antes convivió en el programa (Foto: Instagram @albertociurana)

El viernes de esa misma semana, el día 5 de marzo, Mimí se ausentó del foro para comunicar a los televidentes en una videollamada desde su casa que había dado positivo a COVID-19, por lo que debería guardar reposo y mantenerse en aislamiento, toda vez que sus síntomas no fueron de gravedad. Mimí fue suplida ese mismo día por Carmen Muñoz, quien por más de dos semanas se mantuvo al frente del recién estrenado programa.

