Cómo luce Toño Mauri a cuatro meses de librar lo peor tras contagio de COVID-19

Ha pasado casi un año desde que se reportó que Toño Mauri estaba en terapia intensiva debido a Covid-19, hoy se encuentra recuperándose en casa con su familia (Foto: Instagram / @antonio.mauri)

Hace una semana finalmente Toño Mauri regresó a su casa después de tener que ser ingresado nuevamente a quirófano para que fuera cerrada la traqueotomía que le permitió respirar después del doble trasplante de pulmón. Hoy Carla Estada festeja que el actor está atravesando un rápida recuperación y compartió fotos en donde se ve al actor feliz, acompañado de su familia.

Carla Estada, productora con la que trabajó por años con Mauri, a través de sus redes sociales compartió el mensaje “Uno de esos días que sabes que va a ser hermoso pero hoy la realidad supero mis expectativas!!! Me siento muy feliz, agradecida con Dios!! @antonio.mauri tienes una misión que cumplir en esta vida!!!”.

El actor y cantante Toño Mauri el año pasado atravesó una larga batalla por haber contraído Covid-19; desde junio estuvo internado en terapia intensiva, en diciembre lo operaron para realizarle un trasplante de ambos pulmones, pues la enfermedad le dejó grandes estragos al actor.

La productora Carla Estrada compartió las fotos en las que se ve a Toño Mauri en su hogar (Foto: Instagram / @carlaestradawest)

A inicios de este mes fue operado nuevamente para que pueda reiniciar su vida después de su recuperación, pero ésta ya será en casa y en compañía de sus hijos y esposa, quienes lo recibieron con lágrimas de regreso a su hogar en Miami, reportó el medio Hola.

Amigos del histrión, como Adal Ramones, enviaron mensajes de apoyo. “Que Dios siga con este milagro, cuidando de ti y de todos los tuyos! Bella familia bendecida”, escribió el comediante.

Mauri, después de haberse sometido a su trasplante, habló sobre la experiencia que sufrió, pues los doctores aseguraron que no sobreviviría por las condiciones en las que ya se encontraba su organismo. “Yo pensé que me iba al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así, que ahí empezó esta historia que acaba de terminar. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo y entonces ya no podía respirar”, relató para Despierta América.

La familia de Toño Mauri asegura que el actor está teniendo un buena recuperación (Foto: Instagram / @carlaestradawest)

La también actriz Graciela Mauri, compartió para el programa Ventanenado que su hermano sigue en recuperación y es notable su mejoría, incluso ya puede hablar bien.

También Antonio Mauri Jr., hijo del actor, compartió a través de sus redes sociales a inicios de este mes que está agradecido de poder acompañar a su padre en esta travesía, en la cual todos estaban muy entusiasmados por ayudarlo a regresar a sus actividades.

Toño Mauri se ha tenido que dar frente a las acusaciones que se le hicieron por haber obtenido un trasplante de pulmón tan rápido, pues se llegó a especular que el cantante de Fresas con Crema habría hecho uso de un supuesto tráfico de influencias en Estados Unidos.

Toño Mauri aseguró que llegó como cualquier otro paciente para que le hicieran un trasplante de pulmón (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

En conferencia de prensa aseguró que él llegó como cualquier otro paciente, “sin ninguna recomendación, sin ninguna carta”, haciendo uso únicamente de su seguro médico. “De hecho, aquí nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo, simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregada a los enfermos”, agregó.

Mauri compartió que, una vez terminada su recuperación, espera llevar su experiencia a la pantalla, junto a su hijo, quien es productor de contenido religioso, ya que asegura que Dios lo acompañó durante los meses en que estuvo internado y en su actual recuperación.

“Solo le pedí a Dios que me ayudara porque yo quería ver a mis hijos, y sé que me escuchó porque tiene algo para mí que quiere que haga, que va relacionado a este testimonio”, explicó.

