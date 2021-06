Roxana Castellanos relató cómo se enteró de que Paulina Rubio la odia

Roxana Castellanos habló cómo ha sido que sus personajes le han traído buenas y malas consecuencias (Fotos: Instagram/@larox07 @paulinarubio)

Las presentaciones en las que Roxana Castellanos imitaba a Paulina Rubio se convirtieron en algo que caracterizaba el humor de sus shows, pero hace algunos años tuvo que dejar de hacerlos porque le hicieron saber que la cantante no toleraba la forma en que era representada, aunque la actriz nunca tocó temas demasiado delicados.

En el programa Faisy Nights, Roxana estaba hablando de cuáles son las celebridades a las que considera más cercanas, entre las que resaltan Galilea Montijo y Kate del Castillo, pero cuando surgió el nombre de Paulina Rubio, la reacción de la comediante fue lanzar un gran “¡No!”, pues más que una amiga o buena compañera, la considera alguien a quien ya no debe tocar.

Según aseguró la actriz, tuvo que dejar de imitar a la “Chica Dorada” desde hace cuatro años porque su mamá le informó que la odiaba por su show; aunque nadie le pidió que dejara de interpretar a ese personaje, ella decidió dejarla en paz y concentrarse en otros personajes.

Algunos de los personajes característicos de Castellanos fueron el de Paulina y Deyanira Rubí (Foto: Instagram/@larox07)

“Pues tampoco era que mis shows de imitación de Paulina me dejaran tanto... No es cierto, pero si a alguien le molesta, yo se lo dije a su mamá, ‘oye, Susana, yo pensé que le causaba hasta gracia’, porque nunca me metí con las cosas con las que la prensa la critica, no, pero no le gustó”, expresó Castellanos.

Sostiene que la forma en que lo hacía siempre fue desde el respeto y con mucha admiración, pero si no era del agrado de la persona a la que interpretaba, prefería simplemente dejarlo y sacar adelante a su otro personaje con el que se caracterizó, Deyanira.

La protagonista de Mi Querida Herencia recordó cómo fue que nació su Deyanira, la cual obtuvo su nombre gracias a Lalo Suárez, quien ayudó a Roxana a crear al personaje. La recepción que tuvo Deyanira por parte del público desde que se presentó siempre fue buena, y lo sigue siendo después de años, logrando que incluso varias bailarinas de centros nocturnos le agradecieran la forma en que rompía con los tabús que existían en torno a ellas y la forma en que defendía su profesión.

Roxana no se arrepiente de haber dejado de imitar a Paulina Rubio (Foto: Instagram/@larox07)

“Di shows de table desde pueblitos porque fue cuando andaba haciendo gira de teatro y sí. La verdad es que (a) Deyanira le decían: ‘gracias por enaltecernos’, porque Deyanira siempre peleó que las teiboleras no son prostitutas, son mujeres a las que les gusta bailar, y pues que viva el baile”, dijo la actriz.

Roxana también narró que su objetivo al haber estudiado actuación en Televisa no era ser comediante, pues normalmente todas querían seguir el estereotipo de la mujer actriz, pero debido a que ya había participado en Otro rollo y le era fácil hacer reír a la gente, la comenzaron a llamar para hacer diferentes cortos de comedia.

Aunque en un principio se aferró a seguir trabajando en novelas, expresó que “empecé, la verdad, por una necesidad económica, pero descubrí lo que es ser comediante y soy muy feliz”.

"Mi Querida Herencia" ha sido muy bien recibida por el público y actualmente está en emisión su tercera temporada (Foto: Las Estrellas)

Ahora Roxana combina a su talento como comediante y lo que aprendió de actuación para poder seguir interpretando a Deyanira Rubí en Mi Querida Herencia, la cual ha triunfado en sus tres temporadas, y a “Vanessa” en Vecinos, serie a la cual recientemente se reintegró. Además, ha decidido no dejar de lado la conducción, por lo que continúa en Cuéntamelo ya!.

