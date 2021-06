Así reapareció Verónica Castro a los 68 años tras evidenciar algunos problemas de salud

La actriz y su hermano hablaron de algunas complicaciones derivadas de un accidente en 2004 y la muerte de su madre, Doña Socorro Castro (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Feliz, gozando de su edad y al natural, así reapareció Verónica Castro a los 68 años, luego de que su hermano, el productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro, evidenció algunos problemas de salud en la protagonista de grandes telenoevelas mexicanas, como Rosa Salvaje o Los ricos también lloran.

La actriz presumió su cabello rizado y cubierto por canas, lo que enmarcó su bello rostro y ojos verdes que la caracterizan desde la juventud.

La protagonista de los melodramas más recordados de la industria mexicana se dejó ver tranquila y feliz ante la cámara, que la retrató con sus mejores facciones resaltadas ante una vestimenta y accesorios en color rosa mexicano.

Esta fotografía fue compartida por la misma actriz desde sus historias de Instagram y apareció luego de que el hermano de famosa mexicana hiciera revelaciones sobre su estado de salud.

(Foto: rosaalamexicana / Instagram)

A inicios de junio, el productor José Alberto “El Güero” Castro preocupó a la sociedad mexicana al hablar de los inconvenientes que un accidente le dejó a la famosa mexicana, cuando en 2004 sufrió lesiones graves en la columna vertebral.

“Verónica viene padeciendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso de la espalda. Ha sido difícil para ella, y junto con eso una pandemia como la que ahorita hemos pasado, ha sido complicado”, declaró ante los medios de comunicación.

Según “El Güero” Castro, estos malestares le han impedido a “La Vero” retomar de lleno sus actividades artísticas y a esto se suma los diferentes padecimientos que la actriz presentó a raíz de la muerte de su madre, Socorro, y que evidenció en entrevista con Ventaneando hace unos meses.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy en el programa de espectáculos de TV Azteca.

Video: YouTube- Imagen Entretenimiento

Castro añadió que ella intenta salir adelante porque debe animar a su hijo mayor, Cristian, quien también se ha visto afectado por el proceso de la pandemia.

“Me ha tocado irme recuperando poco a poquito, porque la verdad es muy difícil”, precisó.

“Cristian a veces me dice ‘mamá qué es esto’, ‘mamá se irá a acabar’ y yo no sé qué contestarle, no sé qué decirle, todavía no entendemos muchas cosas, pero le está costando mucho a él”, confesó sobre el estado anímico de su hijo mayor.

El mismo cantante contó que lo más duro ha sido el distanciamiento social. “Ha sido una época de mucha fragilidad para todos. La estamos pasando todos bastante rudo, verdad, también porque no puedo ver mucho a la familia, los extraño bastante y ha sido difícil, pero tratamos de juntarnos lo más posible por Facetime y ni hablar, tener un poco más de paciencia”, dijo en entrevista con Despierta América.

EL ACCIDENTE QUE LE CAMBIÓ LA VIDA A VERÓNICA CASTRO

La actriz de La Casa de las Flores en 2004 fue la encargada de conducir la tercera temporada de Big Brother VIP, entrega en la cual resultó ganador Eduardo Videgaray.

Durante la final del reality, la cual se transmitió en vivo, los productores habían decido tener uno de los mejores escenarios, buscando llevar lo más inusual a la televisión y la presentadora salió montando a un elefante en medio de la multitud que esperaba ver quién sería el siguiente ganador.

Debido a que cientos de personas se encontraban emocionadas, ovacionando a Castro, el paquidermo ya nervioso dejó de seguir las órdenes de su cuidador y comenzó a correr, intentando salir del escenario que se había preparado. En una vuelta inesperada, la conductora casi cae, pero decidió sostenerse fuertemente.

La actris y conductora pidió al público bajar la voz, pero no importaron sus palabras debido a que el comportamiento del elefante ya no podía ser controlado. Debido a los movimientos bruscos, Verónica Castro se fisuró la columna vertebral, dejándola casi paralítica.

Verónica Castro tuvo que ser sometida a varias operaciones por la fractura en la columna (Foto: Las Estrellas)

Aunque en ese momento la transmisión siguió como estaba planeada, después tuvo que acudir al médico debido a que tenía una fractura en las vértebras cervicales y una lesión en el brazo izquierdo.

En 2007 Castro dio por finalizadas las operaciones a las que tuvo que someterse después de este accidente. Las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en Estados Unidos ya que le implantaron titanio en la columna.

