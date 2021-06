“Le hizo reacción”: hija del primer actor Miguel Palmer denunció negligencia del hospital donde está internado

El actor es recordado por sus papeles en telenovelas como Mundo de juguete y Marimar (Foto: Instagram / @farandulaeyf)

Después de que Valeria Palmer “rescató” a su papá, el actor Miguel Palmer de los supuestos maltratos de su pareja Edith ´N´, Miguel fue llevado a un hospital, y ahora la hija del histrión, en una entrevista realizada por el programa De primera mano, ha denunciado a la clínica por presunta negligencia médica.

De acuerdo con la declaración de Valeria, el pasado sábado 19 de junio salió sólo 15 minutos del nosocomio para ir a comer y cuando regresó vio que su padre estaba siendo preparado para un estudio que no se iba realizar ese día ni en ese hospital, además de que el contraste no era correcto.

“Le hizo reacción y el susto fue tremendo, no hubo quien respondiera, ´era fin de semana, no hay nadie de los encargados ni de los directivos´ esa era la respuesta, y dije: ´bueno, pero debe haber algún responsable, que explique por qué pasó esta situación”, aseguró la hija de Palmer.

La salud del actor se encuentra en graves condiciones, pero Edith Kleiman aseguró que ella no tuvo nada qué ver (Foto: TV Notas)

En la entrevista afirmó que su padre se encuentra fuera de peligro, pero tuvo una reacción fuerte, y confesó que fueron varias horas de tensión porque el actor incluso necesitó oxigenación y presentó taquicardia. Valeria reveló que su padre lleva dos meses con 23 días en el hospital y que piensa cambiarlo de lugar.

“Ya estábamos hablando con la médico tratante de llevarlo a Nutrición (Instituto Nacional de Nutrición), porque ella ya no cuenta con los elementos necesarios para continuar con el tratamiento de mi papá.”

La hija de Mayte Carol recordó que la esposa de su padre lo mantuvo sedado durante varios meses “sin nutrirlo, sin darle líquido, entonces su sistema gástrico es lo que nos está deteniendo, y hay elementos con los que no puede continuar o no se los están brindando a la doctora para continuar su tratamiento.”, añadió.

Valeria Palmer encontró en muy malas condiciones a su padre (Foto: Facebook@ValeriaPalmerActriz)

Valeria reveló que la denuncia ya está tomando su curso y se han aportado las pruebas, además de que se han unido más testimonios. La hija del actor fue cuestionada por su solvencia económica o por si su padre tenía un seguro que cubría los costos, Palmer comentó que su padre es honorario de la Asociación Nacional De Actores (ANDA) desde hace 20 años, por lo que el instituto se ha hecho cargo de los gastos.

“Se han portado muy bien con mi papá, digo, no tendrían porque no hacerlo, porque es su derecho, aunque por las cuestiones económicas que están pasando, podría esperarse cualquier cosa pero no, y el Instituto Nacional de Nutrición esta asociado con la ANDA, entonces si lo trasladamos, se va a hacer cargo de todo.” aseguró la hija del actor de Mundo de juguete.

Edith Kleiman aseguró que en ningún momento le suministró a Miguel más medicamento del que le recetaron (Foto: Captura de pantalla/Como dice el dicho)

Finalmente Palmer reveló que los doctores le explicaron que el tratamiento tan elevado de ansiolíticos sí suele administrarse en esas cantidades, pero no de manera diaria y sólo para ciertos casos, por lo que las autoridades ya están haciendo las investigaciones necesarias.

En una entrevista en el programa Ventaneando, Valeria detalló que en un momento su padre sí la vio y la reconoció, pero no podía hablar porque estaba “sedado”, de acuerdo con su relato, habría descubierto que supuestamente, Edith ‘N’ le administraba 13 gotas de Rivotril (clonazepam) por la mañana y por la noche.

La hija del actor dijo que no entendía cuál era la intención de suministrarle dicho medicamento psiquiátrico utilizado para disminuir la actividad eléctrica anormal del cerebro.

Después de ver a su padre en un estado de deshidratación y aparente desorientación, llamó al 911 y también pidió una patrulla.

En su defensa, Edith declaró que nunca dejó de cuidar a Miguel Palmer, y cree que Valeria sólo está buscando llamar la atención de los medios para su beneficio.

