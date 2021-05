Qué pasa con el actor Miguel Palmer y por qué temen por su salud

Este actor dio vida al padre biológico de Marimar, interpretada por Thalía, en la telenovela del mismo nombre. (Foto: Instagram / @farandulaeyf)

Valeria Palmer llamó a su padre el día de su cumpleaños -26 de octubre de 2020- y desde ahí no pudo contactarlo de nuevo, el actor de telenovelas vivía con su pareja, Edith ‘N’. Aparentemente esta mujer le habría administrado medicamentos controlados a Miguel Palmer y habría permitido un grave deterioro en su salud además de impedir que se comunicara con su hija.

Después de varias señales de alarma, Valeria decidió que la única forma de ver a su padre era esperarlo afuera de su domicilio hasta que saliera rumbo a su inmunización contra COVID-19. Así que introdujo su Clave Única de Registro Poblacional (CURP) en la página destinada al registro de vacunación para adultos mayores y descubrió que le correspondía el 2 de abril a las 14hrs.

“De pronto salen dos hombres cargándolo, él “desguanzado”, con un color verdoso, desnutrición severa, una imagen muy triste, muy sorpresiva, muy fuerte el ver así a ese hombre grandote, galán”, expresó Valeria para Ventaneando este 11 de mayo.

Entre la fecha del “rescate” y las declaraciones de este martes sólo se sabía que Valeria Palmer había solicitado ayuda en redes sociales para encontrarle donadores de sangre a su papá.

Ella es Valeria Palmer (Foto: Facebook@ValeriaPalmerActriz)

Las sospechas de Valeria comenzaron cuando no pudo localizarlo para felicitarlo en Navidad y tampoco logró desearle un “Feliz Año Nuevo” a su padre. Incluso intentó visitar su domicilio pero no le abrían las puertas.

Después uno de sus compañeros le informó a Valeria que el actor sería ingresado a La Casa del Actor, una residencia que alberga a los adultos mayores del mundo artístico; entonces ella intentó llamar sin éxito a su padre para saber si esa era su verdadera voluntad pues recordó que Miguel Palmer había expresado no desear pasar sus últimos días internado en un sitio así.

“La señora (Edith ‘N’) no le dio el teléfono porque me dijo que tenía una férula en el pie, pero me dijo que ahí estaba la persona que hacía el aseo y ella tampoco le subía el teléfono, y así fue como meto su CURP en la página de las vacunas y descubro que el 2 de abril a las 2 de la tarde tenía su vacuna”, expresó Valeria para el programa de espectáculos.

También detalló que estuvo a las afueras del domicilio desde las 10 de la mañana pues pensó que podrían llevarlo a desayunar antes de aplicarle la vacuna contra COVID-19.

Miguel Palmer participó en Mundo de Juguete (Foto: Instagram / @famosmexico)

El “rescate” ocurrió el 2 de abril alrededor de las 11 de la mañana, cuando Valeria Palmer descubrió cuál era el delicado estado de su padre y pudo atenderlo en un hospital, sin embargo no dio detalles de tal encuentro en ese momento.

Después de ver a su padre en un estado de deshidratación y aparente desorientación, llamó al 911 y también pidió una patrulla. Valeria especificó que fue la operadora 123 quien la atendió y mientras ella daba los datos suficientes, llegó un paramédico de la Cruz Roja quien les solicitó resguardar a Miguel Palmer dentro del domicilio, indicación a la que Edith se negó.

En la conversación con los conductores de Ventaneando, Valeria especificó que en ese momento su padre si la vio y la reconoció pero no podía hablar porque estaba “sedado”, de acuerdo con su relato, habría descubierto que aparentemente, Edith ‘N’ le administraba 13 gotas de Rivotril (clonazepam) por la mañana y por la noche.

La hija del actor de Mundo de Juguete dijo no entender cuál era la intención de suministrarle dicho medicamento psiquiátrico utilizado para disminuir la actividad eléctrica anormal del cerebro.

Una semana después del rescate, la hija de este actor solicitó ayuda en redes sociales para encontrar donadores de sangre. (Foto: Facebook / Valeria Palmer)

De acuerdo con Valeria Palmer, actualmente existe una denuncia en contra de Edith ‘N’ y las personas que resulten responsables por tentativa de homicidio debido al nivel de desnutrición y deshidratación que presentaba Miguel Palmer. “Las autoridades están en proceso para que presente las pruebas y el dictamen médico”, mencionó.

“Es muy triste lo que voy a decir, cuando desmontamos su cama, encontré el colchón, perdón por decir esto, pero con orines, o sea que lo mantuvo sedado y acostado (por mucho tiempo)”, expresó Valeria sobre los abusos que habría sufrido su padre.

Cuando la actriz fue cuestionada sobre la razón por la que Miguel Palmer se mantuvo en silencio, respondió lo siguiente: “Mi papá es un hombre de carácter fuerte y nunca me pudiera yo haber imaginado que sufriera algún tipo de maltrato, mucho menos por una mujer, generalmente los humanos estamos acostumbrados a escuchar que un hombre es el que maltrata a la mujer y cuando es al revés, imagínate para la hombría de un hombre poder comunicar una cosa así no debe ser fácil, a lo mejor tenía la inquietud de decírmelo, pero no encontraba la forma”.

