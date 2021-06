Karla Panini denunció que en Facebook hay una cuenta falsa a su nombre

Foto: Instagram @kpaninimx

Karla Panini realizó una publicación a través de sus redes sociales denunciando el robo de su identidad, ya que no quiere que se use su nombre para realizar cosas negativas o que sus seguidores caigan en un fraude.

La ex Lavandera solicitó el apoyo de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comunicó que había una página a su nombre en Facebook, de la cual ella no es dueña, pues aclaró que solo tiene dos cuentas en la red social de fotografías, una personal y otra del programa Mal Influencers.

Panini no quiere que se le involucre en actos ilícitos y a pesar de que tenía conocimiento de la existencia de esta cuenta, prefirió ignorarla, pero ahora pidió ayuda a sus seguidores porque ya le habían advertido que le podrían dar un mal uso a la página con su nombre.

Panini pidió a sus seguidores que reportaran la cuenta de Facebook (foto: Instagram/@kpaninimx)

“Honestamente pido que se reporten porque, yo ya había visto estas cuentas falsas desde hace un chorro, pero a mí no me gustaba mencionarlas para no darles vuelo. Ciertamente, tienen razón las personas que me lo comentaron, que pueden hacer mal uso en esas cuentas y la gente puede pensar que soy yo, desde hacer una declaración que yo no hago, hasta pedir dinero”, comentó la actriz.

En la captura de pantalla que compartió Karla se puede apreciar que la cuenta que está denunciando cuenta con más de 100 mil seguidores, siendo casi 4 veces más que la cantidad de admiradores que tiene en su cuenta de Instagram, pues solo cuenta con 28k followers. La actriz dijo que aquellas personas que creen que esas cuentas las administra ella, son “mensos”.

Karla Panini sí contaba con una cuenta en Facebook, pero ya no existe (Instagram: malinfluencersmx)

En el perfil de Instagram de la actriz se puede apreciar que los comentarios en sus publicaciones están limitados, y esto se debe a que siempre le recuerdan su polémica relación con Américo Garza, ex pareja de su amiga Karla Luna, pero en una entrevista con TV Notas Karla Panini afirmó que le causa mucha gracia las críticas u ofensas que recibe, ya lleva 5 años siendo una de las mujeres más criticadas, pero aseguró que ya no le causa resentimiento ni le estresa en ningún sentido.

Aseguró que los memes en los que ha aparecido son divertidos y le gustaría poder compartirlos pues son una muestra de la creatividad de las personas. “Son cinco años manito, ya no es estresante, la verdad ya hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: ‘mira éste sí está canijo’. Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir”, aseguró.

Karla Panini fues criticada por su versión del famoso video de las niñas del pastel (foto: Instagram/malinfluencersmx)

La actriz aseguró que entre más críticas y memes recibe, más seguidores tiene y gana más, pues es un tema de publicidad en el que cada vez que un hater visita su cuenta aporta algo.

“Me dicen: ‘ya viste que eres tendencia en Twitter’ y yo: ‘¿Otra vez?, ¿ahora que hice?’ [...] Es impactante que hasta los malos comentarios son buenos y hasta los haters nos ayudan. Es increíble que van y visitan tu cuenta y es un hater, y a final de cuentas aportan.

Américo Garza también ha estado en la polémica, pues el año pasado se dio a conocer que el abogado de la familia de Karla Luna, Manuel Jezzini, interpuso una orden de aprehensión contra el ex esposo de la fallecida Karla Luna ya que no dejó que la familia de la exlavandera pudiera ver a las hijas que la comediante tuvo con el mismo Garza.

