La mordaz crítica de Lolita Cortés contra Ximena Córdoba previo a la gran final de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Ximena Córdoba y Raúl Coronado interpretaron un baile al estilo country que no gustó para nada a Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Este jueves fue el día previo a la gran final del reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, después de doce semanas de transmisión en las que participaron 10 parejas de celebridades. En esta ocasión, cada equipo bailó una canción elegida por ellos, pero se muestran cansados por tanto esfuerzo físico a lo largo del reality.

Tal fue el caso de la colombiana Ximena Córdoba, quien junto a Raúl Coronado, fue la primer pareja en presentarse con una coreografía muy al estilo vaquero, vestidos con sombreros, mezclilla y botas. Entre brincos, cargadas y pasos complejos se mostraron orgullosos de su desempeño, pero para Lola Cortés no fue suficiente e incluso fue mordaz en su crítica con la modelo.

“Fue una coreografía que pudo haber sido maravillosa, pero Xime, no sé qué pasa entre tú y la gravedad”, señaló “La juez de hierro”. Además, sentenció que a la colombiana se le había olvidado parte de la coreografía. “Si ya no puedes dilo, pero no vengas a echar a perder una coreografía que está bien ejecutada, sobre todo por tu compañero”, le espetó.

Programa Hoy / Twitter

Contrario a la fuerte opinión de Cortés, ambos artistas impresionaron a Andrea Legarreta, quien halagó sus looks y su energía. “Cada número que ustedes han traído es un número distinto al anterior”, expresó la conductora. Latin Lover consideró que era una coreografía “bien trazada”, aunque reconoció que hubo un error.

La segunda pareja presentada fueron la ex reina de belleza Marisol González y el ex futbolista Moisés Muñoz, quienes se arriesgaron esta vez al interpretar un moderno tango con una canción de El fantasma de la Ópera de fondo. Así, ambos se presentaron vestidos de gala y con antifaces, asemejando a la temática de la famosa obra musical.

“Han traído propuestas muy originales también ustedes, siempre arriesgando y siempre mejorando”, reconoció Legarreta, quien como es usual expresó que le había gustado mucho la coreografía.

Marisol González y Moi Muñoz bailaron un tango moderno. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Latin Lover se mostró reservado con su opinión, pero comentó que había sido una buena ejecución del baile. “Pasos llenos de mucha energía, de mucha fuerza, muchas felicidades a los dos”, los felicitó.

“Tuve mucho miedo porque amo ese musical, viví grandes experiencias ahí”, comenzó su crítica la ex jueza de La Academia. La ex bailarina recordó que detrás de escena le preguntaron que era lo que más le había gustado del reality, pero que pensó en específico en Marisol y Moy cuando le preguntaron algo más. “¿Qué me llevo del programa? Que esta pareja están locos”, soltó de repente, lo que desató la risa de todo el equipo.

A pesar de su crítica y sus bromas, Cortés dejó en claro que el baile no estuvo tan mal.

Pablo Montero y Andrea Escalona presentaron una coreografía de freestyle. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

La última pareja en presentarse fue la conformada por la conductora Andrea Escalona y el cantante Pablo Montero, quienes ensayaron varias horas el montaje de esta coreografía del género freestyle. Durante el baile, el vestuario de Escalona comenzó a deshacerse, incluso se cayó un botón de su traje, cosa que llamó la atención de la esposa de Erik Rubín.

Tanto Andrea Legarreta como Latin Lover expresaron que les gustó cómo ambos artistas recuperaron la energía que los caracteriza y que perdieron durante algunas presentaciones.

“Yo no veo dónde está lo impresionante y maravilloso”, expresó “La juez de hierro”, al contrario de sus compañeros. Durante sus comentarios, Cortés señaló varios errores técnicos que tuvo la pareja.

Lola Cortés confesó que, contrario a sus compañeros, no le gustó el baile de Pablo Montero y Andrea Escalona. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

“Hoy en especial, que mañana es la final, a mí no me gustó nada. Lo siento”, comentó Lolita Cortés.

La transmisión de la gran final se llevará a cabo el día de mañana desde las 9 de la mañana, además de que la gala contará con la presencia de la banda “Los Recoditos”.

