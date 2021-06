Geraldine Bazán se dejó ver públicamente con su nuevo novio

La actriz luce contenta con su nuevo novio (Foto: Instagram @geraldinebazan)

Geraldine Bazán ha contado muy poco sobre su nueva pareja, el empresario Luis Murillo, sin embargo, en días recientes ha circulado una foto de los novios que habrían viajado a Nueva York y se habrían hospedado en un bonito hotel.

De la misma manera, la actriz compartió una foto publicada por su novio en su cuenta personal, la cual mantiene privada. En la imagen se dejan ver abrazados y felices de compartir ese momento.

Fue hace unas semanas que la artista confesó que se encontraba de nuevo en una relación, después del breve romance que compartió con el actor Santiago Ramundo el año pasado.

Después de sus vacaciones al principio del año, la actriz habló mediante una transmisión en vivo para calmar las preocupaciones de sus fans por su estadía en el hospital, lugar al que llegó tras una lesión en la rodilla que sufrió en la playa y de la que ahora luce completamente recuperada

Tras aclarar su situación de salud, dio gracias a una persona especial de la siguiente manera: “A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias…”.

Geraldine ya sube fotos con su novio a sus redes sociales IG: geraldinebazan

En el programa Pinky Promise, transmitido por la plataforma de YouTube y conducido por la cantante Karla Díaz, Geraldine habló brevemente sobre el tema y contó que se sentía feliz y contenta.

Al ser cuestionada sobre una posible boda, la artista se expresó de esta manera: “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio”.

En febrero de este año, Geraldine celebró su cumpleaños 38 con un viaje a la playa acompañada de sus amigos. En las fotos publicadas por ella, se pudo ver a Luis Murillo sentado en el jet que llevó a la actriz y sus amigos a su destino vacacional. En ese momento no se conocía el nombre del nuevo novio de la cantante pero desde entonces circulaban los rumores de un romance con el empresario.

Recientemente la pareja ha expresado su amor mediante comentarios en las fotos que cada uno publica desde su cuenta en Instagram; él le ha recalcado su gran belleza, mientras que ella ha confirmado su alegría por compartir momentos juntos.

Después de sus pasados desamores, Geraldine vive un nuevo amor

La semana pasada, la artista compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: “#yosoyfea y muuuy afortunada!! Si así me va de fea, me vale cómo me iría de bonita pfff. La suerte de la fea… jajaja #suertudota y #bendecida”, a lo cual sus seguidores respondieron comentando acerca de su atractivo y encanto.

Geraldine estuvo casada con Gabriel Soto durante diez años, tiempo en el que procrearon a sus dos hijas: Elissa Marie de 12 años y Alexa Miranda de 7.

Los artistas se divorciaron debido al sonado escándalo que protagonizó el actor con la modelo rusa Irina Baeva, donde su esposa salió a declarar que él la había “engañado en su propia cama”.

SEGUIR LEYENDO: