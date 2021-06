Frida Sofía aseguró que Enrique Guzmán le ofreció dinero para retirar demanda

Frida Sofía sigue dando detalles acerca del caso en contra de sus familiares Foto: Captura/YouTube Noche De Luz

En una entrevista realizada para Suelta la Sopa, Frida Sofía habló nuevamente sobre la batalla legal que disputa contra Enrique y Alejandra Guzmán desde hace semanas. Esta ocasión comunicó que su abuelo le ofreció dinero para retirar la demanda en su contra.

“Cómo me vas a ofrecer dinero para reconciliarme, eso viene del corazón”, declaró Frida Sofía en un video publicado en las redes sociales, y añadió lo siguiente: “nada más un pervertido asqueroso pudo haber pensado en ese dicho”.

Tras las revelaciones en contra del demandado, la influencer dijo lo siguiente: “Mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Durante la entrevista me solté y no pude callarme más”.

La nieta de Silvia Pinal ha sido criticada por sus numerosas declaraciones en contra del artista, así como de su madre, la cantante Alejandra Guzmán. Con respeto a las críticas, la joven comentó lo siguiente: “Es un proceso legal, ya no es dimes y diretes”.

La joven asegura que a los 5 años sufrió abuso sexual por parte de su abuelo Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag

La modelo de 29 años presentó la denuncia formal en contra de su abuelo y su mamá por abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores el pasado 10 de junio, desde entonces ha dado una serie de declaraciones en contra de ambos acusados.

“No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla exclusiva, no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de la que ha sido mi vida y no está a la venta. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente del mundo, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta; empiezas a pensar que nadie te va a creer”, declaró la joven al oficializar la denuncia acompañada de su abogado.

Frida Sofía aclaró que busca justicia y no venganza en su caso, ya que las personas que estaban encargadas de cuidarla y brindarle amor, fueron quienes la dañaron y le dejaron heridas emocionales que son difíciles de sanar.

“Hoy me libero de su manipulación, de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada, o convivir completamente descuidada y desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme”, declaró la modelo.

Las relaciones con su familia se han deteriorado desde las acusaciones en contra de ellos (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Por su parte Alejandra y Enrique Guzmán se han mantenido con un perfil bajo ante las acusaciones en su contra, ya que ninguno de los dos ha opinado sobre el caso.

La reina de corazones ha tenido varias apariciones en programas de televisión desde que el caso salió a la luz, pero se ha limitado a declarar sobre sus proyectos profesionales, como fue el caso de su nueva aparición al desnudo, de lo cual habló en el programa Sale el Sol.

Ahí mismo aprovechó para hablar de su salud: “Estoy madurando, estoy meditando mucho. Estoy haciendo cosas para mí, estoy cuidándome y amándome como nunca. Creo que me estoy acercando más a mi espiritualidad, a mi paz. Y creo que eso es lo más importante. He vivido siempre muy acelerada”

Por su parte el hermano de la cantante, Luis Enrique Guzmán tuvo un percance con un reportero que lo cuestionó sobre la disputa por la que atraviesa su familia: “¿Sabes qué? No me gusta cómo haces las preguntas, tú eres muy sugestivo, tú sugieres las preguntas. Es que estás diciendo. Muchas cosas las estás dando por hecho antes de hacer la pregunta. Sabes qué, mejor ya no lo hacemos. Yo no tengo nada que decir, sinceramente sin comentarios. Tú sugieres las entrevistas, las preguntas. Estás diciéndome: ‘Oye, las cosas están así y así’, no, así no se hace una pregunta y no me gusta. Ya van varias veces que lo haces y ya no voy a contestar más”, declaró el hijo de Silvia Pinal.

