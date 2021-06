“Ella quiere justicia”: defensa de Frida Sofía irá hasta las últimas consecuencias contra Enrique y Alejandra Guzmán

Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag

La batalla legal en la familia Guzmán Pinal tomó un nuevo cauce ahora que la defensa de Frida Sofía presentará una denuncia formal en contra de su abuelo y mamá, Enrique y Alejandra, respectivamente.

De acuerdo con lo anunciado esta mañana por Javier Olea, uno de los representantes del despacho Olea & Olea Abogados, con este proceso buscarán llegar hasta las últimas consecuencias que podrían incluir prisión, de comprobarse los delitos de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

En la conferencia llevada a cabo esta mañana se explicó que será mañana cuando se inicie la denuncia contra los rockeros por “el tema tan delicado como este y por el que se debe actuar en consecuencia a los abusos y a la violencia que ha sufrido durante toda su vida”.

Olea destacó que no se busca un resarcimiento económico con este proceso, ya que las intenciones de su despacho y la misma Frida Sofía son para encontrar justicia por las agresiones que ha evidenciado desde hace unos meses.

“Ella quiere justicia y no son delitos que contemplen resarcimiento, ella quiere justicia. Nosotros estimamos que con los actos de investigación que tiene que llevar la Fiscalía, con los datos que ya tenemos, las periciales, las imágenes, los videos y los testimonios se podrán acreditar los delitos”, dijo Javier Olea esta mañana.

El defensor fue franco sobre la situación que podrían enfrentar tanto Enrique como Alejandra Guzmán: “Si se acreditan los delitos, desde luego que podrían ir a la cárcel”.

Fue ayer cuando Frida Sofía, semanas después de acusar a su abuelo de tocarla indebidamente, anunció que su caso fue armado para su defensa legal y con esto se deslindó de la relación familiar que tiene con Enrique y Alejandra Guzmán.

“Después de muchas horas con psicólogos y peritos, de un proceso de sanación, veo mucho más claro, incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia que es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días”, declaró en un video publicado desde su cuenta de Instagram para hablar de esta nueva etapa en su vida.

La famosa vidente hizo predicciones sobre lo que le depara a la familia Guzmán. (Foto: @ifridag/Instagram)

“Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje, no se cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidado, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme”, continuó.

Luego de que la empresaria de 29 años señalara a su abuelo de tocarla indebidamente desde la infancia, se desató un huracán en torno a la familia Guzmán Pinal que parece no tener fin e incluso ya se emprendieron acciones legales de parte de Enrique Guzmán con tal de limpiar su buen nombre e imagen.

Desde entonces ambas partes se han hecho de diversos dimes y diretes, e incluso se ha especulado sobre que las verdaderas intenciones de Frida Sofía son ser la heredera total de Alejandra Guzmán, quien supuestamente decidió restringirle el flujo monetario y quitarla de su testamento por sus constantes ataques.

Pero ahora es la empresaria de 29 años quien ya iniciará el proceso legal en contra de su abuelo y madre, con un caso armado gracias a diferentes tipos de pruebas.

El licenciado Javier Olea, también defensor de Daniela Berriel por un caso de abuso sexual, fue entrevistado esta semana en Ventaneando por Pati Chapoy y Linet Puente sobre el caso de Frida Sofía.

“Es mucha información la que había que recopilar, estamos trabajando en ella. Se contrataron a peritos que están haciendo su trabajo y esas periciales lleva su tiempo trabajarlas, básicamente eso”, comentó ante la audiencia del programa de espectáculos de TV Azteca.

Al respecto, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló en Sale el sol de lo que recopiló la defensa de la cantante y empresaria: “Testimonios de maestras, institutrices, escoltas, choferes y jardineros... mensajes, fotografías, videos, testimonios, además exámenes periciales, psicológicos y psiquiátricos... Yo creo que va a estar muy fuerte”.

