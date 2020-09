“Yo le dije que no”: así fue como Kalimba cortó a Aislinn Derbez

El romance entre Kalimba y Aislinn Derbez es uno de los episodios que son considerados secretos hasta por los seguidores más fieles de ambos artistas debido a que no todos conocen esta faceta, pero es algo que claramente sucedió y que hoy el cantante admite. Tan es así que el ex integrante de OV7, le dedicó algunas de las canciones más populares de su carrera como solista.

Kalimba refirió en una entrevista hecha para el programa de Youtube Pinky Promise, que su relación con la actriz fue una de las épocas más felices de su vida, al grado de que llegó a dedicarle su reconocido álbum “NegroKlaro” y reconoció que Aislinn Derbez sabe perfectamente bien que le dedicó a ella él esas canciones:

Además dijo que se enfocó mucho en las letras de sus canciones a tal grado de que consideró que fueron las mejores que ha hecho y las que más le han gustado de todos los álbumes que ha producido el cantante:

Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, ‘Guanabaya’ y ‘Huellas’

El cantante añadió que la relación con Aislinn llegó a su fin luego de que ella decidiera irse a estudiar a Nueva York, revelando que él fue quien decidió romper con la heredera Derbez, pues esta ya estaba decidida a salirse de la escuela de arte para poder estar junto al cantante y que fue debido a esto que se dio la ruptura entre los dos. Así lo dijo Kalimba:

Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corte y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar