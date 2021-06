Kalimba negó ser un padre desobligado

Kalimba siempre se ha expresado cariñosamente de sus hijos (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

Luego de demostrar su desconocimiento respecto a la serie que preparan sus compañeros de OV7, en la que la agrupación contará la historia personal y artística de la anda pop, Kalimba reapareció ante la prensa.

El cantante expresó en un reciente encuentro con los medios que no es un padre desobligado, como aseguraban algunas versiones hace días, cuando se dio a conocer que el también DJ no había visto a su hijo desde que comenzó la pandemia.

A pesar de que en muchas ocasiones el hermano de M’Balia Marichal ha expresado su amor tanto por su hija mayor como por el pequeño Mikah, ahora se especuló un supuesto distanciamiento entre él y la madre del niño, motivo por el cuál no habrían tenido contacto recientemente.

El cantante se prepara para el próximo estreno de la obra de cabaret "Pecados capitales" (Foto: Instagram)

Ante ello, el cantante aclaró los motivos por los que pudo haberse propagado su supuesto desapego del niño: “Uno, porque había más gente en mi casa, que ahora es mi casa oficina, tampoco quería que el niño estuviera tanto tiempo ahí; y dos, porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes y si no mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”, expresó.

Con estas palabras el cantante de Tu corazón lo sabe dejó claro que lo suyo no es una irresponsabilidad familiar como lo han asegurado algunas publicaciones, y recalcó que la relación es tan íntima que sólo él sabe cuánto lo ama:

“Yo no creo que un padre jamás tenga que excusarse con externos a su familia, y como dije, mi relación es con Mikha, no son con Mikha y su mamá, no son con Mikha y ustedes, no son con Mikha y los demás, es entre Mikha y yo. Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente, igual que Aitana”, recalcó el vocalista un tanto molesto ante los reporteros.

Mikha, el hijo menor de Kalimba tiene 3 años (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

Por otra parte, tras anunciar que pronto lanzará una marca de ropa unisex, Kalimba reveló que suele usar prendas de mujer en su vida cotidiana, aunque no especificó el motivo.

“Mis novias son felices, siempre van a mi casa y es como ‘¡me queda toda tu ropa!’, y yo digo ‘sí, pues sí, toda es de mujer’, entonces sí me sé mucho más las prendas de mujer”, agregó el cantante que está estrenando novia, y aunque aún no la pudo presentar ante la prensa, sí dio a conocer que salió con ella durante muchos meses en la pandemia y finalmente decidieron intentar una relación amorosa.

En cuanto a su hermana M’Balia, quien acudió al mismo evento donde fue entrevistado Kalimba, también aseguró que en cuestión de pareja está feliz con su nuevo novio, un joven de nombre Alejandro.

Aitana, hija mayor del cantante, cumplió 11 años (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

Kalimba comentó en días pasados que desconocía la realización de la bioserie de OV7, pues destapó que sus compañeros no lo han notificado del producto, al cuál deberá otorgar su “visto bueno”. Así lo dijo entonces el cantante:

Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”, dijo en una entrevista para el programa Ventaneando.

Kalimba negó que se haya tomado en cuenta su opinión para la realización de la serie de la banda (Foto: Cuartoscuro)

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los OV7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien, los seres humanos no están siempre bien”, añadió.

