¿Venganza? Alex Rodríguez, ex de J.Lo, fue captado de fiesta con una ex novia de Ben Affleck

Alex Rodríguez, ex pareja de Jennifer Lopez, fue visto pasando el rato con la ex novia de Ben Affleck, Lindsay Shookus, en su fiesta de cumpleaños el sábado, según revela un video obtenido por el sitio de entretenimiento Page Six publicado este lunes.

En la grabación, Rodríguez, de 45 años, está sentado junto a Shookus, de 41, en una reunión íntima en una casa en los Hamptons, mientras Josh Beckerman -conocido como “Foodie Magician”- realiza una de sus rutinas para los invitados de la productora de “Saturday Night Live”.

El encuentro despertó interés en la prensa debido al incipiente romance de Affleck y J.Lo.

Sin embargo, la publicación afirma que son amigos desde hace mucho tiempo y nada más. Un representante de Rodríguez le dijo a Page Six el lunes: “No hay absolutamente nada entre ellos”, y agregó: “Han sido amigos durante 15 años”.

En el video, Shookus está vestida con una blusa negra sin mangas y una falda estampada en blanco y negro. Mientras tanto, el ex jugador de los New York Yankees, quien aparece distraído con su teléfono móvil, está vestido completamente de blanco.

Shookus y Affleck, de 48 años, salieron de manera intermitente entre 2017 y 2019. Tras su ruptura, el ganador del Oscar por la película “Argo” tuvo un breve romance con la modelo de Playboy, Shauna Sexton, a quien dejó en medio de una recaída en su lucha contra el alcohol.

Affleck y Lopez, quienes se comprometieron en 2002 pero nunca se casaron, comenzaron a salir en el mes de abril, solo unas semanas después de que estrella latina terminara su compromiso con el empresario y ex jugador de béisbol Alex Rodriguez tras cuatro años de relación.

Todo indicaría que J.Lo tiene planes de mudarse a la costa oeste para estar más cerca de Ben, donde vive el actor para estar junto a sus tres hijos. Días atrás, la cantante fue retratada visitando un colegio de Los Ángeles junto a Benny Medina, su manager.

La semana pasada, la pareja fue fotografiada besándose por primera vez en público durante una comida familiar en el restaurante de sushi Nobu de Malibú.

El romance comenzó en febrero, cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez, quien, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del noviazgo de su ex.

Los primeros encuentros fueron en la casa de la cantante en Los Ángeles y lejos de la prensa. Unas semana después, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación.

Los actores protagonizaron una intensa historia de amor que comenzó en el set de “Gigli” en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron.

