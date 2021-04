El comentado gesto de Alex Rodriguez con J.Lo que quedó en evidencia tras los comentarios de Ben Affleck y Marc Anthony

J.Lo, de 51 años, enfrenta una crisis con Alex Rodríguez, de 45

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, aparentemente, estaban reconciliados. Después de numerosos rumores de ruptura, parecía que la pareja volvía a estar junta, felices y como si nada malo hubiera pasado entre ellos. Sin embargo, la portada de la última edición de la revista In Style, protagonizada por J.Lo, parece contradecir a tanta felicidad ya que, sorprendentemente, entre un montón de palabras maravillosas que le dedicaron sus ex parejas Ben Affleck y Marc Anthony, no hay ni una línea de su futuro marido.

Aunque sus ex Ben Affleck y Marc Anthony hablaron con la publicación sobre la impresionante carrera de 30 años de la “Diva del Bronx”, su novio actual no ofreció ninguna cita. Y la cantante tampoco lució el anillo de compromiso de diamantes de USD 1 millón que A-Rod le obsequió en 2019 cuando le pidió matrimonio en una playa de las Bahamas.

Jennifer Lopez en la portada de la revista InStyle

Pero una fuente le dijo al sitio Page Six que la ausencia de A-Rod en la historia de portada de la revista no es una señal que la separación sea un hecho: “Esto no es absolutamente cierto, y leer esto cuando hay poco conocimiento del trasfondo es engañoso”.

Los rumores de una crisis entre la pareja comenzaron el mes pasado. El anuncio oficial de la separación nunca llegó y, en cambio, Alex voló a la República Dominicana, donde la cantante ha estado filmando la película “Shotgun Wedding” con Josh Duhamel,

Incluso se vio a la pareja besándose apasionadamente en la mansión que J.Lo alquiló.

J.Lo con Alex Rodriguez en República Dominicana. Iniciaron su relación hace cuatro años y se comprometieron en 2019, pero han tenido que aplazar su boda debido a la pandemia (The Grosby Group)

Los medios estadounidenses afirman que J.Lo y A-Rod están intentando arreglar todo lo que no funciona en su relación y que incluso la boda seguiría en pie, aunque sin fecha.

Pero la ausencia del ex beisbolista entre los hombres más importantes en la vida de Jen que hablan de ella en esta entrevista despertó especulaciones de que las cosas entre ellos seguirían mal. Desde el mes de febrero que J.Lo no comparte fotos con su prometido.

Las versiones aseguraban que la pareja había sucumbido ante diversos problemas de comunicación detectados durante el confinamiento en todo el mundo por el COVID-19 y los crecientes rumores de infidelidad por parte del ex jugador de los Yankees de Nueva York.

La última foto que J.Lo compartió con Alex Rodriguez en Instagram

“El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”, declaró una fuente a Page Six.

En medio del escándalo, la pareja salió al paso para desmentir su separación y aclarar que sí tienen problemas pero que no son provocado por la presencia de una tercera persona.

Una fuente cercana a los famosos detalló a People cómo es su situación actual: “Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por una mala racha. Pero no se separaron”, declaró la persona allegada a la pareja.

Las declaraciones de los hombres de su vida

La ex pareja, apodada por la prensa como Bennifer, comenzó a salir en 2002, después de conocerse en el set de la película “Gigli”. Se comprometieron un año después, pero todo se terminó en 2004

Más de 17 años después de su ruptura de Jennifer Lopez, Ben Affleck no tiene más que cumplidos para su ex pareja. El ganador del Oscar, de 48 años, fue uno de los famosos que ofrecieron sus pensamientos sobre la carrera de J.Lo para la edición de mayo de InStyle, y destacó el trabajo de décadas de la estrella latina en la industria del entretenimiento.

El actor y director de “Argo” resaltó que la cantante latina, de 51 años, se mantenía igual de hermosa como siempre. y quiso conocer cómo lo hace: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003? “, le preguntó Affleck en el perfil.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, dijo sobre su ex novio, con quien trabajó en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004). Sin embargo, más allá de su belleza, el actor también fue increíblemente elogioso por el increíble enfoque y dedicación de J.Lo a su trabajo.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio”, escribió el actor para la publicación que tiene a J.Lo en su portada. “Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”.

“Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día”, agregó el cineasta estadounidense, que está recién separado de la cubana Ana de Armas, de 32.

Jennifer López y Marc Anthony se separaron en 2017 tras siete años de matrimonio (AP)

“Lo que pasa con Jennifer es su capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan”, expresó el cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony, sobre su ex esposa y madre de sus hijos, los gemelos Emme y Max, de 13 años, a la publicación.

“Antes incluso de que ella plantee una idea, la ha visualizado miles de veces. Y si alguien dice que podría no ser la mejor idea, ella dirá ‘simplemente no lo ve todavía’. Nueve de cada 10 veces, lo logrará. Es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La trabajadora más dura que he conocido “, dijo Anthony, quien estuvo casado con Lopez de 2004 a 2014. “Aprendí mucho de ella. ¡Ella es la original!”.

Además del apoyo de sus ex, la revista también incluyó a otras personalidades, desde Michelle Obama hasta Donatella Versace, que expresaron su admiración por la artista.

“No hace falta decir que Jennifer es una de las mujeres más bellas y talentosas del mundo. Pero lo mejor de ella es que es una persona amable y empática. Es espectacular en todos los sentidos, y le tengo una tremenda admiración”, dijo el diseñador y cineasta Tom Ford, mientras que la ex primera dama dijo que lo que más admira de Lopez es su dedicación a usar su plataforma para dar voz a los que no la tienen.

“Su disciplina, su arduo trabajo, su inteligencia ... rara vez he conocido a alguien que haya tenido un sueño y haya trabajado tan duro para lograrlo. Cuando estás en la misma habitación con Jennifer, casi puedes sentir su energía latiendo por sus venas y llenando el espacio a su alrededor. La amo con todo mi corazón”, expresó la modista italiana.

