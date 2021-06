El gran gesto por amor de Jennifer Lopez hacia Ben Affleck

Las imágenes de Ben Affleck y Jennifer Lopez en su primera aparición pública como pareja (The Grosby Group)

Jennifer Lopez fue fotografiada visitando una escuela en el área de Los Ángeles. La estrella latina, de 51 años, vive en Miami, Florida, con sus gemelos Max y Emme, pero todo sugiere que podría estar considerando mudarse a la costa oeste para estar cerca de su novio Ben Affleck, de 48 años, que reside en Los Ángeles para estar cerca de sus tres hijos.

J.Lo fue vista recorriendo el centro educativo el viernes por la tarde, luego de pasar un tiempo con su novio en su casa en Los Angeles. Según el sitio estadounidense TMZ, la visita de la cantante al centro educativo podría ser una señal de que está pensando seriamente en mudarse y está buscando un lugar para que estudien sus hijos de 13 años.

Jennifer Lopez durante una visita a Windward School en Los Ángeles (The Grosby Group)

La semana pasada, J.Lo y Ben decidieron mostrarse en público por primera vez. En las fotografías se los podía ver felices y disfrutando de la compañía del otro. Fueron capturados llegando al restaurante del hotel Pendry en West Hollywood. En un momento, la cantante de “On the Floor” apoyó su cabeza en el pecho del director de “Argo”.

Jennifer Lopez fue madre durante su matrimonio con Marc Anthony. En tanto, Affleck es padre de Violet, Seraphina y Samuel de su relación con la también actriz Jennifer Garner.

Las imágenes de Ben Affleck y Jennifer Lopez en su primera aparición pública como pareja (The Grosby Group)

Previamente habían estado juntos en Miami, en la mansión que J.Lo rentó para ella y sus hijos. Tras ese breve descanso, Affleck voló de regreso a Los Ángeles, mientras que Lopez permaneció allí, pero luego regresó la costa oeste para reencontrarse con el actor.

Affleck y Lopez, que se separaron en 2004, comenzaron a verse nuevamente en abril de este año, luego de que J.Lo terminara su compromiso con Alex Rodriguez tras cuatro años de relación. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos, y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en una declaración conjunta en ese momento.

Las primeras imágenes de Jennifer Lopez y Ben Affleck el 8 de mayo de 2021 (The Grosby Group)

El romance comenzó en febrero, cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez, quien, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del noviazgo de su ex.

Los primeros encuentros fueron en la casa de la cantante en Los Ángeles y lejos de la prensa. Unas semana después, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en Miami, Florida (The Grosby Group)

Los actores protagonizaron una intensa historia de amor que comenzó en el set de “Gigli“ en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron.

El romance cuenta con la aprobación de personas importantes en la vida de Ben y J.Lo. En el caso de Ben, su ex esposa y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner, dio el visto bueno a la relación. “Ella está feliz de que está con alguien con éxito propio y no lo usa para obtener fama”, señaló una fuente a la revista In Touch. Matt Damon, íntimo amigo del actor, también expresó su alegría cuando conoció la noticia. “Los quiero a ambos y espero que sea verdad”, dijo cuando fue consultado por el romance en una entrevista televisiva.

Guadalupe, la mamá de Jennifer, está feliz con la noticia, señaló la publicación. “Ella siempre quiso a Ben y le hizo prometer que no le rompería de nuevo el corazón a su hija. Y desea que puedan, finalmente, casarse”, señaló la fuente al citado medio.

