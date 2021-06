“No sé qué tiene Belinda que apend*ja ”: Juan Rivera habló así de la ex de Lupillo

Juan Rivera opinó sobre la nueva teoría que ha circulado respecto del accidente en el que murió su hermana Jenni (IG: juanriveramusic)

El famoso productor Juan Rivera habló sobre la ruptura que tuvo su hermano, Lupillo Rivera con la “princesa del pop” Belinda. Este indicó que “no sabía” qué tiene la cantante, que hasta el final de su relación, le afectó tanto emocionalmente al intérprete de El Moreño que puso en riesgo su carrera como productor y otros proyectos musicales.

“Estaban el chisme a todo lo que daba, creo que Belida estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé que tiene Belinda que apend*ja”, fueron las mordaces declaraciones del hermano de Lupe a Vipromu Films.

Agregó que en otras ocasiones su comentarios ya le habían valido fuertes críticas, pues aseguró en una ocasión expresó que “100 como Belinda” las encontraba en el estado de Sinaloa.

“Yo dije en una entrevista, que me criticaron, si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores. Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido”, abundó en entrevista.

Aseguró que al tiempo en que Nodal y Belinda afianzaban por primera vez su relación romántica, las giras fueron una experiencia dura para Lupillo. Su hermano indicó que cuando su hermano se hizo tendencia por la cantante pop, las repercusiones llegaron al lugar de trabajo.

Video: Instagram @chamonic3

“Entonces yo no entendí y aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal, yo pongo mi persona por frente (...) mi palabra vale muchísimo porque al final de cuentas si no vale tu palabra, no vale tu negocio. Para ese entonces ya había pasado lo del tatuaje, cuando Belinda ya se había se había hecho novia del otro, salieron mil memes de Lupe. Era tendencia ese pedo, a mi carnal le ganó la desesperación, me decía: ‘ya no quiero hacer entrevistas’. Yo le dije: ‘nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente’”, agregó Juan.

También dio una explicación de porqué rompió relaciones profesionales con Chiquis Rivera, pues en un caso similar al de Lupillo, la famosa pasaba por un divorcio que opacó el negocio de producción musical que sostiene la familia desde hace mucho tiempo.

En entrevista para De Primera Mano, Juan expresó que, más allá de los memes y el tatuaje, lamentaba lo que ocurría con el cantante de La Ranchera. “Qué situación tan difícil para mi hermano, la neta”, dijo. Fue ahí cuando explicó que era la tercera vez en un año que Lupillo se convertía en tendencia y siempre era a causa de Belinda.

Fotos: @belindapop / @juanriveramusic / @lupilloriveraofficial

Al final, Juan consideró que no estaba “chido” que su hermano se convirtiera en blanco de memes, incluso si le parecían ingeniosos y creativos. También admitió que no le gustaría estar en la posición de Lupillo.

También se le cuestionó sobre si le gustaba el resultado final que se entintó Lupillo. El productor, sin poder esconder la risa, tuvo que ser honesto: “Pues no. La neta no. ¡Pero no es mi cuerpo!”.

Juan no podía entrometerse en las preferencias de su hermano y, si a él le gustaba cómo quedó, era asunto suyo. Hizo mayor hincapié en este punto cuando le recordaron que, supuestamente, el diseño había sido hecho por el hijo de Lupillo.

