“Qué situación tan difícil”: Juan Rivera habló del nuevo tatuaje de Lupillo Rivera

Juan Rivera ya estaba más que enterado del "manchón negro" que se hizo su hermano en el brazo (Foto: @juanriveramusic / @lupilloriveraofficial)

En semanas recientes el cantante Lupillo Rivera se convirtió en tendencia en redes sociales y no precisamente por su trabajo. Fue blanco de memes y burlas por parte de los internautas luego de que se viralizara un video donde Rivera mostró cómo se cubría el tatuaje que se hizo en honor a Belinda.

Ahora su hermano, el productor Juan Rivera, comentó sobre esta modificación de tinta que se hizo Lupillo en el brazo. Este consta de un manchón negro, mismo que rápidamente mereció burlas por partes del público.

En entrevista para De Primera Mano, Juan expresó que, más allá de los memes y el tatuaje, lamentaba lo que ocurría con el cantante de La Ranchera. “Qué situación tan difícil para mi hermano, la neta”, dijo. Fue ahí cuando explicó que era la tercera vez en un año que Lupillo se convertía en tendencia y siempre era a causa de Belinda.

Lupillo Rivera se hizo viral por el diseño final que se hizo el brazo para borrar a Belinda (Foto: Archivo)

Al final, Juan consideró que no estaba “chido” que su hermano se convirtiera en blanco de memes, incluso si le parecían ingeniosos y creativos. También admitió que no le gustaría estar en la posición de Lupillo.

También se le cuestionó sobre si le gustaba el resultado final que se entintó Lupillo. El productor, sin poder esconder la risa, tuvo que ser honesto: “Pues no. La neta no. ¡Pero no es mi cuerpo!”.

Juan no podía entrometerse en las preferencias de su hermano y, si a él le gustaba cómo quedó, era asunto suyo. Hizo mayor hincapié en este punto cuando le recordaron que, supuestamente, el diseño había sido hecho por el hijo de Lupillo.

El nuevo entintado le mereció un filtro en Instagram (Foto: gorgizz / Instagram)

Ya son más que conocidas las controvertidas declaraciones que hizo el cantante de regional mexicano sobre su relación con la intérprete de origen español. Según contó, vivieron un romance intenso desde marzo hasta agosto de 2019.

Si bien Belinda nunca ha hablado abiertamente sobre estos comentarios hechos por Rivera, la mayor prueba que tuvo la opinión pública sobre su noviazgo fue el impresionante tatuaje que se hizo el cantante donde portaba el rostro de la ex jueza de La Voz.

Ahora bien, el metraje donde Lupillo mostró el procedimiento de su nuevo tatuaje se viralizó hasta días después de que la “Princesa del pop” y Christian Nodal oficializaran su compromiso. Sin embargo, el nuevo diseño se lo realizó el 12 de mayo pasado.

Se dice que Belinda podría tomar acciones legales contra Lupillo para que deje de hablar de ella en público (Foto: Instagram @christiannodal)

El video publicado en Instagram, que ya acumula más de un millón de reproducciones, le mereció incontables memes, además de un filtro en la misma red social en la que los usuarios podían cambiar el tatuaje de Belinda en el brazo de Lupillo por sus propios rostros.

El llamado filtro “Lupillo Tatoo” incluso fue probado por algunas celebridades como “El Capi” Pérez, Regina Blandón, el influencer Álex Fernández y el comendiante de La Cotorrisa, José Luis Slobotzky.

En otros asuntos, recientemente trascendió que Belinda y Nodal no sólo siguen con los planes de su próxima boda, sino que también cabe la posibilidad de que la artista pop tome acciones para que Lupillo Rivera deje de mencionarla en público.

El video donde Lupillo Rivera tapó el rostro de su viejo amor ya supera el millón de reproducciones en Instagram (Foto: Archivo)

Así lo aseguró el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva en su canal de YouTube. Supuestamente “Beli” ya está cansada de que “El Toro del corrido” siga utilizando de pretexto a su fugaz noviazgo para que sus seguidores lo volteen a ver.

Por ello, se dice que la cantante de Amor a primera vista contactará a su ex novio a través de abogados para solucionar su descontento por la vía legal. Por otra parte, cuando se le cuestionó a Nodal sobre el manchón negro que se hizo Rivera, el artista de 22 años prefirió no emitir ninguna opinión.

