Pepe Aguilar recordó junto a sus hijos el legado de ‘Don Antonio’, su padre

Este sábado 19 de junio, la familia de cantantes acudió a un especial de Azteca Uno con motivo de la celebración del Día del Padre, en la conversación transmitida desde las 21 horas, Pepe Aguilar y dos de sus hijos hablaron sobre ‘Don Antonio’, entonaron algunos temas en conjunto y otros a capela.

Durante la entrevista Pepe Aguilar recordó con mucho cariño y respeto a José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre completo de su padre, quien falleció en 2007 y a quien suele llamar ‘Don Antonio’ frente a los medios.

Según lo que expresó Pepe Aguilar luego de que Ángela y Leonardo interpretaran Dos Almas, este cantante se ha encargado de que sus hijos sientan lo que él percibía de su padre, es decir, una relación parental en la que los enseñó a trabajar y no sólo les facilitó las cosas.

A pesar de que al inicio se sentía temeroso por lo inesperado de la petición, Pepe Aguilar interpretó Albur de Amor a capela en honor a su padre. Posteriormente fue cuestionado por la conductora sobre cómo recordaba a ‘Don Antonio’, a lo que el cantante de regional mexicano respondió que lo veía en su propio ser:

“Yo me encomiendo mucho a él, todo el tiempo, yo lo encuentro en cada momento, en cada espacio, en cada recuerdo de la educación que me dio, en mi ADN, en mi voz, en mi imagen cuando me miro frente al espejo, en este traje de charro”