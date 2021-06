Jessica Díaz negó relación con el ex esposo de Chiquis Rivera

La cantante negó estar relacionada de manera amorosa con la ex pareja de Chiquis Rivera (Foto: Instagram/@jessicadiazmx)

A través de una entrevista, esta cantante aclaró que no está en una relación amorosa con Lorenzo Méndez, el ex esposo de Chiquis Rivera. En conversación con el programa de YouTube Chisme no like, Jessica Díaz negó los rumores que surgieron hace un mes.

La también actriz admitió que en realidad la relación que tiene con Lorenzo es de amistad, también negó que el vocalista de La Original Banda El Limón hubiera intentado conquistarla, pues no tuvo intenciones románticas con ella.

La transmisión en vivo de Chisme no Like ocurrió desde la Ciudad de México con los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, aunque los rumores del supuesto noviazgo comenzaron a mediados de mayo, no fue hasta esta conversación que Jessica se pronunció sobre el tema.

Durante la entrevista, Jessica se dijo feliz con su soltería y admitió que en estos momentos está en paz con su individualidad, pero no descartó estar dispuesta a volverse a enamorar como lo hizo con el actor de telenovelas, José Ron.

Esta es la historia de Instagram que desató los rumores hace un mes (Foto: captura de pantalla /@jessicadiazmx)

Fue una historia temporal de Instagram la que desató diversos comentarios donde las personas aseguraron que Jessica Díaz y Lorenzo Méndez estaban en una relación y es que en la grabación se mostraban bromeando con cierta confianza a mediados de mayo.

En la publicación expresó que se encontraba muy feliz de reencontrarse con un gran amigo quien estaba de visita en la Ciudad de México:

“Adivinen quién está en CDMX” le dijo a sus más de 500, 000 seguidores, posteriormente giró su celular para dejar ver a Lorenzo, vocalista de la agrupación del género banda.

Posteriormente en el video ella dejó ver más detalles de la salida, pues se notó que estaban en algún restaurante de la capital y además evidenciaron el peculiar debate que estaban teniendo sobre un platillo mexicano “¿La quesadilla lleva queso o no?”, dijeron entre risas.

La cantante negó estar relacionada de manera amorosa con la ex pareja de Chiquis Rivera (Foto: Instagram/@jessicadiazmx)

Entre los comentarios de la publicación fueron muchos los comentarios de personas que aseguraron un posible romance e incluso compararon a la cantante con la ex pareja del artista, es decir, Chiquis Rivera:

Algunos de los mensajes que llenaron la caja de comentarios fueron: “Se nota la química entre ellos”, “Mil veces mejor que Chiquis”, “Está muy bonita, me gusta para ti Lorenzo” así como “Se ven lindos juntos, ojalá y sí”.

La carrera de Jessica Díaz se conforma por diversos programas unitarios así como varios musicales, algunos de ellos son Rock of Ages México, donde le dio vida a Sherrie, participó en diversos capítulos tanto de Como Dice el Dicho como de La Rosa de Guadalupe.

La artista originaria de Sinaloa tiene 29 años y fue egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, no obstante, también se ha dedicado a la música, sus covers más recientes fueron Zombie de The Cranberries y La tequilera de Angela Aguilar.

La foto que confirmó el romance de José Ron y Jessica Díaz (IG: joseron3)

Aunque actualmente ya no están en una relación, la pareja de Jessica Díaz y José Ron confirmó su noviazgo a través de las redes sociales en marzo de 2020.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, para felicitar a Díaz por su cumpleaños, el actor de la telenovela Ringo decidió hacer publico su noviazgo: “Hoy es un día maravilloso conejita @jessicadiazmx ... hoy celebro tu vida. Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no solo como amigos, sino ahora con un amor diferente. Un amor más fuerte”, escribió el actor mexicano al inicio de su publicación que ya recibió más de 100,000 “me gusta” en la red social.

SEGUIR LEYENDO: