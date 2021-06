Pepe Aguilar le descontó la mitad del sueldo a su hijo por impuntual

(Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar ha aprovechado el talento de sus hijos Leonardo y Ángela para poder presentarse con ellos en los conciertos que ha hecho en México y Estados Unidos, Aguilar confesó en una entrevista para Ventanenado que no perdona la impuntualidad, y por esta razón el intérprete de Prometiste le descontó la mitad del sueldo de su hijo.

La familia Aguilar fue cuestionada por quién de los tres era menos puntual, luego de un gesto de Ángela que apuntaba a su padre como el más impuntual, Pepe aclaró que Leonardo se retrasaba al salir de los hoteles.

“Estamos hablando de una impuntualidad de salir de los hoteles, no tanto de ensayos, de shows. Llegó un momento en que le tuve que decir al jovencito: ´la próxima vez que llegues tarde no te voy a pagar el show”.

La familia se caracteriza por cantar música regional (Foto:EFE/The 3 Collective)

Los hermanos aclararon que no fue así, la primera advertencia fue quitarle la mitad del sueldo y si volvía a retrasarse, le quitaría su ganancia total, el intérprete de Mujeres como tú relató que la conducta de Leonardo se volvió a repetir. “Llegó tarde la siguiente vez, pero como que me quería tantear”.

El hijo mayor de los Aguilar se había tardado entre 10 y 15 minutos, la entrevistadora cuestionó por el tiempo de tolerancia, pero Pepe dijo que no lo hay porque todos están esperando en el autobús, con todo el equipo que lo asiste y el personal la seguridad. “¿Qué crees que pasó? pues le pagué la mitad, pensó que estaba bromeando”, añadió el cantante.

También contó una anécdota, en la cual tuvo la oportunidad de acompañar al expresidente Felipe Calderón a un viaje oficial a España, describió el momento en que un funcionario de alto nivel se le hizo tarde y no pudo unirse al viaje.

Pepe Aguilar en los Latin Grammy (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Pepe aseguró que le gusta ser puntual. “A mí me gusta que la gente llegue a la hora que te dice que va a llegar, entonces yo trato de hacer lo mismo”, aunque confesó que algunas veces no ha podido ser puntual con sus hijos.

El padre de Ángela y Leonardo ha impulsado el trabajo de sus hijos, pero también lo ha criticado cuando cometen un error, como fue el caso de su hija menor al interpretar el Himno Nacional mexicano el pasado 08 de mayo previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders.

Con un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante aceptó que la menor cometió un error en la entonación del símbolo patrio, pero lo justificó diciendo que sucedió por un error técnico que Ángela, debido a su poca experiencia en eventos de este tipo, no pudo resolver.

Ángela Aguilar fue duramente criticada en las redes sociales por su interpretación del Himno Nacional mexicano (Foto: Twitter/ESPN)

“Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó (...) La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’, ¿ok?, [...] pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando”, comentó el cantante de regional mexicano.

Pepe añadió que Ángela no modificó la melodía, sino que cantó más lento, y en sus palabras, el himno estaba mal cantado, también dio a conocer que cuando salió Ángela, los audífonos que traía no se oían y su error fue dejar los auriculares de lado.

“No es pretexto y sí la regó. Si vas y te montas en un escenario y vas a salir así tendrías que tener la capacidad de salir de ese problema, pero no la tuvo”, concluyó Aguilar.

SEGUIR LEYENDO: