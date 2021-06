Disney+ lanzará una serie documental de The Beatles

The Beatles: Get Back se estrenará el próximo 25 de noviembre a través de Disney+

The Beatles: Get Back es el título del nuevo documental del cuarteto de Liverpool, dirigido por Peter Jackson, el reconocido director de las franquicia de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

El estreno de The Beatles: Get Back estaba previsto para el 4 de septiembre de 2020, pero a consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19, el film retrasó su estreno y se tenía estimado que para el próximo 27 de agosto de 2021 vería la luz, sin embargo los planes cambiaron de último momento.

Ya no será una película, sino una serie y estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre con sólo tres capítulos. Cada una de las entregas tendrá una duración de aproximadamente dos horas.

Peter Jackson es recordado por su trabajo en El señor de los Anillos y El Hobbit EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

“Esta fenomenal colección de imágenes nunca antes vistas ofrece una mirada sin precedentes a la cercana camaradería, la genial composición y el impacto indeleble de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de todos los tiempos, y estamos ansiosos por compartir ‘The Beatles: Get Back ‘con fans de todo el mundo “, comentó Robert Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Studios.

Se sabe que en los últimos tres años, Peter Jackson se ha encargado de buscar, recopilar, restaurar y editar material en video sobre el proceso de grabación del Let It Be, último álbum del cuarteto de Liverpool, publicado el 8 de mayo de 1970. De hecho, Jackson es la única persona que, en 50 años, ha tenido acceso a estos archivos privados.

“Es un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es nostalgia, es crudo, honesto y humano. Durante seis horas, conocerás a The Beatles con una intimidad que nunca creíste posible “, explicó Peter Jackson sobre el contenido de la serie.

Let It Be fue el último álbum de estudio del cuarteto de Liverpool

“Estoy muy agradecido con The Beatles, Apple Corps y Disney por permitirme presentar esta historia exactamente como debería ser contada. He estado inmerso en este proyecto durante casi tres años y estoy muy emocionado de que el público de todo el mundo finalmente pueda verlo”, añadió Jackson.

Acompañado del lanzamiento de The Beatles: Get Back , habrá una versión extendida en forma de libro, el cual contará con alrededor de 240 páginas. Su publicación se llevará a cabo el próximo 12 de octubre de 2021, en donde se tiene previsto que incluirá las narraciones de los cuatro integrantes de The Beatles sobre la creación de Let Tt Be. Todo esto será acompañado por cientos de imágenes inéditas tomadas por Ethan A. Russell y Linda Eastman, ex esposa de Paul McCartney. Se podrá comprar a través de Amazon.

The Beatles son considerados como la banda con más ventas en toda la historia, ya que cuentan con más de 600 millones de copias en todo el mundo, y son los artistas con más ventas en Estados Unidos, siendo Elvis Presley el segundo lugar. Dos de sus canciones se encuentran en The Hot 100, de Billboard, una lista que agrupa “las cien mejores canciones de todos los tiempos”.

Un mes después de la publicación de Let It Be, un 10 de mayo de 1970, la agrupación anunció su separación.

SEGUIR LEYENDO: