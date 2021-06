Daniel Bisogno arremetió contra Sergio Mayer por el caso de Héctor “N”

Daniel Bisogno acusó que el diputado sólo busca reflector (Foto: Instagram @hectorparrag/@bisognodaniel)

El actor Héctor “N” continúa siendo tema de conversación debido a su reciente reclusión derivada de su intempestiva orden de aprehensión. Y es que el actor se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de ser aprehendido en su domicilio de la colonia General Anaya.

Parra fue trasladado este martes luego de que un juez emitiera una orden en su contra por las acusaciones de presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa, pero lo que ha llamado la atención del público es lo opaco del caso, pues se ha dado a conocer que existen ciertas inconsistencias.

Y es que se han señalado irregularidades que tanto el abogado como la hija mayor del histrión, Daniela Parra, han denunciado; asegurando incluso que el diputado Sergio Mayer ha influido en el caso, acusando que hubo tráfico de influencias en el caso de supuesto abuso sexual del actor a su hija cuando ésta era pequeña.

Existen ciertas inconsistencias en el caso, pues el primero abigado de Ginny declaró irregularidades (Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo)

El tema se dio a conocer mediáticamente hace varios meses, pero lo que llama la atención es que en menos de 15 días hubiera un expediente abierto y éste haya procedido tan rápido, motivo por el cual las especulaciones en torno a su legalidad no se han hecho esperar.

Y es que se ha dicho que el diputado de extracción morenista Sergio Mayer estaría detrás de la apresurada resolución ministerial de aprehender al histrión, quien ha sostenido que jamás tocó a su hija menor, a quien procreó hace más de 18 años con Ginny Hoffman, recordada principalmente por su trabajo en Chiquilladas.

El presunto influyentismo en el que incurrió el ex bailarín de Sólo para mujeres fue hecho notar por el conductor Daniel Bisogno, quien lo llamó “quedabien”, puesto que la hija mayor de Héctor Parra manifestó que el diputado se había encargado personalmente del caso.

Ex Abogado de Ginny Hoffman señala anomalías en el caso de Héctor Parra (Video: YouTube/ Imagen Entretenimiento)

En plena emisión de Ventaneando, Bisogno cuestionó los motivos por lo que Sergio se ha interesado y ha estado al pendiente: “Lo que me impresiona de todo es Sergio Mayer, me parece en búsqueda de reflectores, en búsqueda de quedar bien con todo el mundo para buscar provecho político más adelante”, dijo.

Pero la cosa no paró ahí, el discípulo de Pati Chapoy reprobó que Mayer se diga defensor de una causa a cambio de reflector político: “Uno que baila en Garibaldi que quiera ahora defender a una presunta abusada sexual. La causa puede ser muy justa siempre y cuando no lo que busques sea beneficio personal. No creen que busca reflector en todos los casos (que apoya) para bien y para mal”, agregó.

Y es que la misma defensa de Héctor Parra manifestó en una entrevista transmitida por el mismo programa que les “parecía extraño” que Mayer hubiera estado presente en la primera audiencia, pese a que el juez ya había externado que no le permitiría su presencia;: “Desconocemos (a cuenta de qué esté presente) y nos sorprende mucho su presencia”.

Mayer se ha visto muy involucrado en el mediático caso (Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag // Tv Notas)

Por su parte Daniela Parra, la hija mayor del histrión se ha manifestado en defensa de su papá, de quien asegura es completamente inocente de lo que se le acusa e incluso en el pasado fue alertada por su media hermana Alexa respecto a que Ginny Hoffman buscaba “meter a su padre a toda cosa”, por lo que ahora no me parece descabellado que la ex Chiquilladas esté obstinada en perjudicar al actor.

“No puede ser que mi papá todas las semanas venía a revisar si había algo en su contra, nunca hubo nada y, de repente, él (Sergio Mayer) mete su cuchara. Les escondieron todavía todo porque a él nunca le presentaron nada, y ahora resulta que el señor mete la cuchara y en ese segundo detienen a mi papá”, dijo la hija del actor.

SEGUIR LEYENDO: